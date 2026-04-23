El mayor banco de inversión de Latinoamérica apunta a Uruguay como hub regional tras compra de HSBC local

Fundado en 1983 en Río de Janeiro, el grupo está presente en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, y en 2024 inició la adquisición del banco estadounidense M.Y. Safra

El grupo brasileño BTG Pactual, el mayor banco de inversión de América Latina, aguarda la autorización del Banco Central del Uruguay (BCU) para comenzar a operar en la plaza financiera local tras la compra del HSBC Uruguay por 175 millones de dólares, acordada en julio de 2025. Ejecutivos del grupo estiman que la aprobación regulatoria se concretará a mediados de este año, lo que les permitiría iniciar operaciones de forma gradual en el segundo semestre de 2026.

“Estimamos que a mediados de este año deberíamos estar operativos”, dijo Dirk Mengers, jefe de ventas y desarrollo de negocios para Latinoamérica excluyendo Brasil de BTG Pactual Asset Management, en declaraciones al margen de la Pro Capital Conference 2026, celebrada en Montevideo el 15 de abril. Mengers describió a Uruguay como “una especie de Singapur de Latinoamérica”, en referencia al papel del país como centro regional de inversiones que atrae flujos de capital provenientes de Argentina, Chile y Brasil.

La operación de compra del HSBC Uruguay —que opera en el país desde el año 2000 con cinco sucursales y una oficina central en Montevideo, y que se define como el mayor banco internacional activo en el mercado local— forma parte de una estrategia de simplificación anunciada por el grupo británico en octubre de 2024. La transacción cubre las divisiones de banca minorista, corporativa e institucional, y contempla la transferencia de todos los empleados a BTG Pactual una vez completada la operación.

Para BTG Pactual, la entrada a Uruguay representa un eslabón más en una expansión regional sostenida. Fundado en 1983 en Río de Janeiro, el grupo está presente en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, y en 2024 inició la adquisición del banco estadounidense M.Y. Safra, con sede en Nueva York y Miami, con el objetivo de atender a clientes latinoamericanos en Estados Unidos. En enero de 2026, la Superintendencia de Banca de Perú autorizó la organización de una filial local del grupo.

Mengers argumentó que Uruguay reúne condiciones únicas en la región para canalizar inversiones internacionales, en particular por su atractivo tributario, su estabilidad institucional y el creciente conocimiento financiero de su población. “Ellos buscan naturalmente esta salida al mundo porque es una de las más eficientes que uno puede encontrar en Latinoamérica, sobre todo en materia tributaria”, señaló. El ejecutivo agregó que la volatilidad generada por el conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre en torno a la economía estadounidense están redirigiéndolos flujos de capital hacia América Latina, una región que, a su juicio, “se está tornando extremadamente atractiva”.

BTG Pactual es reconocido en los mercados financieros internacionales como el equivalente latinoamericano de Goldman Sachs en banca de inversión, con una presencia que abarca gestión de activos, mercado de capitales y banca corporativa.