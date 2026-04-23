El magnate tecnológico Peter Thiel se reúne con Milei tras una semana de contactos reservados con su gobierno

Thiel, cuya fortuna se estima en más de 23.000 millones de dólares, lleva al menos una semana en la capital argentina. Habría cerrado la compra de una vivienda en Buenos Aires

Peter Thiel, cofundador de Palantir y PayPal y una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico global, se reunió este jueves con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales. El encuentro, programado para las 14:00 horas, coronó una semana de agenda reservada en Buenos Aires que incluyó contactos de alto nivel con funcionarios clave del gobierno argentino.

Thiel, cuya fortuna se estima en más de 23.000 millones de dólares, lleva al menos una semana en la capital argentina junto a su familia. Según medios locales, se hospeda en una propiedad en Barrio Parque y habría cerrado la compra de una vivienda en el mismo barrio. Durante su estadía mantuvo un almuerzo a solas con Santiago Caputo, principal asesor político del presidente, y cenó en la residencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto al canciller Pablo Quirno y el economista Lucas Llach. En esa reunión, de carácter informal, los temas centrales fueron la inteligencia artificial, el potencial energético de Argentina y las perspectivas del país a mediano plazo. El fin de semana asistió al clásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental, con acceso gestionado por dirigentes del club.

El vínculo entre Thiel y Milei no es nuevo. En mayo de 2024, ambos se reunieron en la Casa Rosada junto al empresario Alec Oxenford, quien relató públicamente que Thiel consideraba las ideas del mandatario argentino “tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina”. También coincidieron ese año en el foro del Milken Institute en Los Ángeles, donde Milei convocó a empresarios internacionales a invertir en el país.

Palantir, la empresa de procesamiento masivo de datos fundada por Thiel con asistencia inicial de la CIA, tiene contratos multimillonarios con agencias de inteligencia y defensa de Estados Unidos, y sus sistemas han sido utilizados para el rastreo de migrantes en el marco de las políticas de deportación de la administración Trump. La visita generó interrogantes sobre un posible acuerdo de servicios de datos o inteligencia con el gobierno argentino, aunque ninguna de las partes confirmó negociaciones en curso.

Thiel llegó a Buenos Aires tras una escala en Roma, donde participó en encuentros privados vinculados a su visión sobre tecnología y geopolítica. Cercano a Donald Trump y al vicepresidente JD Vance —quien fue empleado suyo—, el magnate publicó recientemente un manifiesto en nombre de Palantir que aboga por el desarrollo de armamento con inteligencia artificial y advierte que “una nueva era de disuasión construida sobre IA está a punto de comenzar”.