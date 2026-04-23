Bullrich llega a Uruguay con críticas a la legalización del cannabis; pide endurecer la política de seguridad

En materia de seguridad, Bullrich señaló que Uruguay presenta una tasa de homicidios que no se condice con las características del país

La senadora argentina Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional del gobierno de Javier Milei, visitó Montevideo este miércoles para participar en la conferencia “Uruguay, futuro y jóvenes: desafíos actuales”, organizada por la Fundación Manantiales en el World Trade Center. En el marco de su visita, Bullrich cuestionó la efectividad de la política de legalización del cannabis en Uruguay y señaló que el país debe reducir su tasa de homicidios, que calificó de elevada en relación con su perfil socioeconómico.

Sobre la legalización de la marihuana, pionera en el mundo cuando fue aprobada en Uruguay en 2013, Bullrich sostuvo que el mercado legal no está cumpliendo su objetivo central. “Si uno legaliza algo que no lo consume prácticamente nadie, es una legalización que no está dando el resultado que debería dar, que es descomprimir el dinero del microtráfico”, afirmó. La exministra argumentó que la baja potencia del cannabis comercializado a través del sistema regulado —en comparación con el disponible en el mercado ilegal— limita la adopción del canal legal y, por tanto, no reduce el flujo de ingresos hacia las organizaciones criminales.

En materia de seguridad, Bullrich señaló que Uruguay presenta una tasa de homicidios que no se condice con las características del país. Datos oficiales del Ministerio del Interior uruguayo confirman que en 2025 se registraron 372 homicidios, con una tasa de 10,3 casos cada 100.000 habitantes, y que el 57% de esos crímenes estuvo vinculado a conflictos entre grupos criminales y tráfico de drogas. La tasa, aunque descendió un 3,1% respecto a 2024, sigue siendo una de las más altas de América del Sur entre países de ingreso medio-alto.

La senadora abogó por estrategias de focalización territorial, similares a las implementadas durante su gestión en Argentina, donde afirmó que los robos bajaron un 20% el año pasado y la tasa de homicidios se redujo a 3,7 cada 100.000 habitantes. “El 90% de los homicidios se cometen en el 10% del territorio”, señaló, como fundamento para concentrar recursos en zonas de alta incidencia delictiva.

Bullrich también se refirió a la infiltración del crimen organizado en el Cono Sur, mencionando al Tren de Aragua como una de las organizaciones de carácter regional con presencia creciente en Uruguay y Chile, y destacó la ley antimafia aprobada en Argentina —elaborada con asistencia técnica italiana— como un modelo para desarticular bandas de forma integral en lugar de procesar eslabones individuales de la cadena criminal.

En el plano político, la senadora descartó aspiraciones presidenciales propias y anticipó su respaldo a la reelección de Milei. “La vara para medir el éxito de un gobierno en un país con reelección es la reelección del presidente. Así que yo voy a apoyar la reelección del presidente Milei con toda mi fuerza”, declaró.