Aerolíneas europeas recortan vuelos y suben tarifas ante la crisis de combustible derivada del conflicto con Irán

Lufthansa cifró el ahorro previsto en unas 40.000 toneladas métricas de combustible. Los recortes afectan principalmente a los vuelos de Frankfurt y Múnich

El grupo Lufthansa anunció este martes la eliminación de 20.000 vuelos de corto radio de su programa de verano, con vigencia hasta octubre, en la medida más contundente adoptada hasta ahora por una aerolínea europea ante la escalada del precio del combustible de aviación provocada por el conflicto en Irán. La decisión se inscribe en una tendencia más amplia que está reconfigurando el transporte aéreo en Europa de cara a la temporada alta.

El precio del queroseno para aviación se ha duplicado desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero, tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, que han mermado la producción y el transporte de energía en el Golfo Pérsico. La región aporta cerca del 50% de las importaciones europeas de combustible de aviación. A principios de abril, el precio alcanzó un récord de 1.840 dólares por tonelada métrica.

Lufthansa cifró el ahorro previsto en unas 40.000 toneladas métricas de combustible. Los recortes afectan principalmente a los vuelos de Frankfurt y Múnich, mientras que la capacidad se amplía en Zúrich, Viena y Bruselas. Diez destinos —entre ellos Cork, Gdańsk, Ljubljana, Stuttgart y Trondheim— serán absorbidos por otras aerolíneas del grupo: SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways. La compañía precisó que algunos de estos recortes podrían volverse permanentes y que publicará una revisión ampliada de su red europea a finales de abril o principios de mayo. La medida se suma al cierre definitivo de su filial regional Lufthansa CityLine, anunciado la semana pasada, con la retirada de 27 aeronaves.

Otras aerolíneas han adoptado medidas similares. KLM recortó 80 vuelos de ida y vuelta desde Ámsterdam para reducir costos; Norse Atlantic canceló sus rutas a Los Ángeles; y Aer Lingus eliminó hasta 500 vuelos de su programa estival. Ryanair advirtió que sus proveedores solo pueden garantizar suministro hasta finales de mayo. EasyJet, por su parte, destinó 25 millones de libras adicionales en marzo para adquirir combustible a precio de mercado spot, al haber cubierto previamente solo el 70% de sus necesidades previstas para el verano.

La Unión Europea anunció este miércoles la creación de un observatorio de combustibles para rastrear producción, importaciones, exportaciones y niveles de reserva en el sector del transporte, con el objetivo de identificar posibles desabastecimientos. La Agencia Internacional de Energía había advertido la semana pasada de que Europa podría quedarse sin queroseno en cuestión de semanas, aunque los gobiernos y las propias aerolíneas señalan que por el momento no registran interrupciones de suministro.

Para los pasajeros, el impacto ya es visible. Según datos de la consultora Teneo, el precio medio de los billetes de clase económica ha subido un 24% respecto al año anterior, el mayor incremento registrado en los últimos cinco años. Los analistas advierten de que los aumentos de tarifas y las cancelaciones podrían intensificarse si el conflicto se prolonga.