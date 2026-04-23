A días de la visita del rey Carlos III, Trump dice que podría ayudar a mejorar los lazos con Londres

El mandatario estadounidense, que conoce al soberano británico desde hace años, lo describió como “un hombre valiente” y anticipó que la visita será “positiva”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila, que comenzará el próximo lunes, podría contribuir a recomponer las relaciones con el Reino Unido, atravesadas por semanas de tensión por la guerra con Irán y otros desencuentros bilaterales. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista telefónica con la BBC, emitida este jueves.

“Absolutamente. Es fantástico. Es un hombre fantástico. Absolutamente, la respuesta es sí”, respondió Trump al ser consultado sobre si la visita podría ayudar a reparar los vínculos. El mandatario estadounidense, que conoce al soberano británico desde hace años, lo describió como “un hombre valiente” y anticipó que la visita será “positiva”.

Los reyes viajarán del 27 al 30 de abril en una gira que incluirá Washington, Nueva York, Virginia y Bermudas. En la capital estadounidense, el rey mantendrá una reunión privada con Trump en la Casa Blanca y pronunciará un discurso ante el Congreso. Se trata de la primera visita de Estado de un monarca británico a Estados Unidos desde 2007, cuando la reina Isabel II fue recibida por el presidente George W. Bush, y se inscribe en las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

La visita se produce en un momento delicado para la “relación especial” entre Washington y Londres. Trump ha criticado reiteradamente al primer ministro británico, Sir Keir Starmer, por no sumarse a la ofensiva militar contra Irán, y ha calificado recientemente al ex embajador Peter Mandelson —destituido en septiembre de 2025 tras revelaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein y arrestado en febrero por presunta mala conducta en un cargo público— como “una muy mala elección”. En la entrevista, Trump condicionó la recuperación política de Starmer a un giro en dos áreas: la apertura de mayor explotación de gas y petróleo en el Mar del Norte y el endurecimiento de la política migratoria británica. “Si no, no creo que tenga posibilidades”, sostuvo.

Starmer respondió este jueves a las declaraciones del presidente estadounidense afirmando que adopta sus decisiones “en función del interés nacional británico, no de lo que digan o hagan otros”. Reiteró su postura de mantener al Reino Unido fuera del conflicto en Oriente Medio: “No voy a desviarme ni distraerme por lo que diga nadie más”.

En la entrevista, Trump también se refirió al nivel de apoyo recibido de los aliados europeos y aseguró: “No los necesitaba en absoluto, pero deberían haber estado”. Al final de la conversación, el mandatario aludió a la demanda multimillonaria por difamación que mantiene contra la BBC por la edición de un documental de Panorama sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, advirtiendo que la cadena “debe tener mucho cuidado”. La BBC ha rechazado las pretensiones de compensación y solicitado formalmente la desestimación del caso.