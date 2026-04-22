Milei cae al puesto 14 entre presidentes latinoamericanos y queda entre los seis peor evaluados

Milei se encuentra al final del ranking, junto con Bernardo Arévalo (Guatemala), Daniel Noboa (Ecuador), José María Balcázar (Perú), Delcy Rodríguez (Venezuela) y José Raúl Mulino (Rep. Dominicana)

El presidente argentino Javier Milei retrocedió al puesto 14 entre 18 mandatarios en el ranking regional de aprobación correspondiente a abril de 2026, consolidando su ingreso al grupo de los seis jefes de Estado peor evaluados de América Latina. El relevamiento, elaborado por la consultora CB Global Data, registra una imagen positiva del 36,2% y una negativa del 59,7%, una brecha de 23,5 puntos que constituye el desbalance más pronunciado desde el inicio de su mandato.

La caída mensual es de 6,1 puntos porcentuales respecto a marzo, cuando el libertario registraba un 42,3% de imagen positiva y ocupaba el undécimo lugar. La trayectoria descendente se sostiene desde comienzos de año: en febrero, Milei había ocupado la octava posición, lejos del desempeño destacado que había exhibido durante 2025, cuando se ubicaba entre los presidentes mejor valorados de la región.

El estudio fue realizado entre el 13 y el 18 de abril sobre una muestra total de 40.528 casos en 18 países, con entre 2.001 y 2.701 encuestados por territorio, un margen de error promedio de entre 1,9% y 2,2% y un nivel de confianza del 95%. En la Argentina, la muestra alcanzó los 2.567 casos.

El podio regional lo encabezan Nayib Bukele (El Salvador) con 70,1%, Claudia Sheinbaum (México) con 69,8% y Rodrigo Chaves (Costa Rica) con 59,5%.

En el extremo opuesto se ubican José María Balcázar (Perú) con 17,9%, Delcy Rodríguez (Venezuela) con 27,5% y José Raúl Mulino (Panamá) con 34,1%. Milei comparte el bloque inferior con Bernardo Arévalo (Guatemala), Daniel Noboa (Ecuador) y los tres mencionados.

La tendencia internacional coincide con mediciones domésticas difundidas en los últimos días. La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés registró una aprobación del gobierno del 38% frente a una desaprobación del 59%. Otros dos relevamientos nacionales replican el patrón, señalando un deterioro en la evaluación de la gestión económica, principal preocupación de la ciudadanía argentina.

El retroceso se produce a seis meses de las elecciones legislativas de octubre, en las que La Libertad Avanza buscará ampliar su base parlamentaria. Según análisis difundidos esta semana, la trayectoria de aprobación presidencial será determinante para la capacidad del oficialismo de sostener su agenda de reformas en el próximo Congreso.