Migración cero reduciría el PIB del Reino Unido un 15% para 2060, según Oxford Economics

Un menor crecimiento económico deprimiría los ingresos tributarios, lo que obligaría a los sucesivos gobiernos a tomar “decisiones más difíciles”, como elevar la edad de jubilación

Un escenario de migración neta cero a largo plazo reduciría la economía del Reino Unido en un 15% para 2060 y limitaría el crecimiento del producto interior bruto a una media anual del 0,9%, según un informe publicado este miércoles por la consultora Oxford Economics. El estudio, que analiza el impacto de la migración sobre el PIB y las finanzas públicas británicas, llega en un momento de intensa polarización política en torno al control de la inmigración.

El informe examina dos escenarios considerados “plausibles” a partir del modelo económico global de la consultora. El primero asume migración neta cero a partir de 2026, una posibilidad que Oxford Economics no descarta dado el endurecimiento progresivo de los requisitos de visado y residencia permanente en el país, así como la posibilidad de que gobiernos futuros adopten restricciones aún más severas. El segundo escenario contempla flujos migratorios superiores a los actuales, en línea con las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), lo que elevaría el PIB un 5% adicional respecto a las previsiones actuales para 2060.

Las consecuencias fiscales de la migración cero serían igualmente significativas. Según el documento, un menor crecimiento económico deprimiría los ingresos tributarios, lo que obligaría a los sucesivos gobiernos a tomar “decisiones más difíciles”: ampliar la participación laboral entre la población mayor, elevar la edad de jubilación o abandonar el sistema de triple garantía de las pensiones, que garantiza incrementos anuales de al menos el 2,5%.

“Un menor crecimiento económico repercute en los ingresos fiscales. El gasto público corriente y de capital también disminuye, ya que la menor población requiere menos personas que reciban educación y atención médica. Sin embargo, los recortes en el gasto son mucho menores que la caída de los ingresos”, señaló Andrew Goodwin, economista jefe de Oxford Economics para el Reino Unido.

El informe se publica en un contexto político marcado por el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno laborista y el auge de la retórica antiinmigración en sectores populistas. Una investigación previa del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (NIESR), publicada en febrero, había estimado que la migración cero recortaría el PIB un 3,6% ya en 2040 y ampliaría el déficit público en 37.000 millones de libras esterlinas, lo que indica que los efectos negativos se irían agravando con el tiempo.