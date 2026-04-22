Las Falklands participan en la reunión anual de IAATO en Annapolis, Maryland

Los representantes de las Falklands en la reunión anual de la IAATO

Una delegación de representantes de las Islas Falkland participa actualmente en la reunión anual de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO), que se celebra del 20 al 23 de abril en Annapolis, Maryland, Estados Unidos, y que incluye también una exposición tipo “Marketplace”.

Las Islas Falkland están representadas por la Falklands Development Corporation (FIDC), Sulivan Shipping Services Ltd, Falkland Islands Tourism, Falkland Islands Conservation y Penguin Travel, perteneciente a The Falkland Islands Company.

En la reunión anual de IAATO, los miembros se centran en la autorregulación del sector, la seguridad, la bioseguridad y la protección ambiental. Los miembros se reúnen cada año para votar políticas, directrices y nuevas solicitudes de operadores, con el objetivo de garantizar un turismo responsable en la Antártida. La asistencia es obligatoria para nuevos operadores y operadores provisionales, ya que sus solicitudes se someten a votación una vez por año fiscal.

Las discusiones incluyen cuestiones de seguridad, protección ambiental, cumplimiento del Sistema del Tratado Antártico y la revisión de datos de la temporada anterior para mejorar los procedimientos.

IAATO también suele organizar reuniones conjuntas con otras organizaciones, como AECO (Asociación de Operadores de Cruceros de Expedición del Ártico), entre ellas la Conferencia Conjunta de Personal Polar celebrada en Lisboa en marzo de 2026.

La toma de decisiones es el eje central de la reunión anual de IAATO, que concluye cada año con la aprobación de nuevas políticas destinadas a respaldar su misión de promover viajes seguros y ambientalmente responsables a la Antártida.