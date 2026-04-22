El Día de la Madre Tierra cumple 55 años con los desafíos climáticos aún sin resolver

El punto de partida institucional fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, que generó por primera vez un marco para la protección ambiental

Este 22 de abril se conmemora el 55° aniversario del Día de la Madre Tierra, una fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó formalmente en 2009 pero cuyas raíces se remontan a 1970, cuando el movimiento ambientalista comenzó a ganar tracción política en Estados Unidos y Europa. Medio siglo después, la agenda climática global acumula avances institucionales significativos, aunque los compromisos asumidos siguen siendo objeto de debate sobre su alcance y cumplimiento.

El punto de partida institucional fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, que generó por primera vez un marco multilateral para la protección ambiental. De allí surgieron el Día Mundial del Medio Ambiente, fijado el 5 de junio, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Dos décadas más tarde, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro reunió en 1992 a más de 178 países en torno a la Agenda 21 y la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, documentos que sentaron las bases de la cooperación ambiental moderna.

La arquitectura climática internacional se consolidó con la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1994, y alcanzó un hito histórico con el Acuerdo de París de 2015, que fijó el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales. A ese marco se sumó en 2022 el acuerdo global de biodiversidad de Kunming-Montreal, que establece metas concretas para detener y revertir la pérdida de naturaleza antes de 2050.

La COP30, celebrada en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, marcó el décimo aniversario del Acuerdo de París en el corazón de la Amazonia. La conferencia concluyó con un acuerdo para triplicar el financiamiento climático destinado a países en desarrollo, aunque el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que “la brecha entre donde estamos y lo que exige la ciencia sigue siendo peligrosamente amplia”.

En este contexto, la ONU conmemora hoy la fecha a través de su plataforma “Armonía con la Naturaleza”, con un diálogo interactivo global centrado en el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible continúan siendo el marco de referencia para los gobiernos, aunque su implementación enfrenta crecientes presiones geopolíticas y económicas.