Trump prorroga la tregua con Irán y exige una “propuesta unificada” de Teherán para negociar

La Casa Blanca informó que el vicepresidente J. D. Vance no viajará por el momento a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la extensión indefinida del alto el fuego con Irán, horas antes de que expirara la tregua de dos semanas, pero mantuvo el bloqueo naval sobre los puertos iraníes y condicionó cualquier avance diplomático a que Teherán presente una “propuesta unificada” para reanudar las negociaciones.

“Basado en el hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo no inesperado, y a pedido del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado suspender nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan elaborar una propuesta unificada”, escribió Trump en Truth Social.

“He ordenado a nuestro Ejército que continúe con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, se mantenga listo y preparado, y en consecuencia extenderé el cese del fuego hasta que dicha propuesta sea presentada y las conversaciones concluyan, de una forma u otra”, agregó.

La decisión marcó un giro respecto a lo que el propio Trump había dicho horas antes en una entrevista con CNBC, donde aseguró que no pretendía prorrogar la tregua. “No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió entonces. “Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo”, añadió, advirtiendo que de no alcanzarse un pacto retomaría “los bombardeos” contra la República Islámica.

La Casa Blanca informó que el vicepresidente J. D. Vance no viajará por el momento a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones de paz. La primera ronda, celebrada en Islamabad el fin de semana del 12 de abril y liderada por Vance, fracasó tras 21 horas de negociaciones. El principal punto de desacuerdo fue el programa nuclear iraní.

Trump se reunió en la Casa Blanca con su cúpula de Seguridad Nacional antes de anunciar la prórroga. Además de Vance, participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien lidera la delegación negociadora de Teherán, respondió en la madrugada del martes que su país no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”.

La guerra, iniciada el 28 de febrero con ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, lleva 52 días. El bloqueo naval estadounidense en el golfo de Omán, en vigor desde el 13 de abril, ha obligado a 25 buques comerciales a cambiar de rumbo. El domingo, la Armada estadounidense capturó por primera vez un carguero iraní, el Touska, tras dispararle en la sala de máquinas en el golfo de Omán. Irán calificó el acto como “piratería” y prometió represalias.

Irán, por su parte, reimplantó el sábado un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz —por donde transita un quinto del petróleo mundial— menos de 24 horas después de haber anunciado su reapertura. El domingo ningún petrolero cruzó el estrecho, según datos de rastreo marítimo.

Pakistán ha intensificado su rol mediador. El primer ministro Sharif se reunió esta semana con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y viajó a Qatar y Turquía, mientras el jefe del ejército pakistaní visitó Teherán.