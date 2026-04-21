Tribunal de Nueva York falla a favor de la fintech uruguaya dLocal y cierra demanda colectiva de inversores

dLocal, fundada en Uruguay, se especializa en procesar pagos en mercados emergentes y salió a cotizar en el Nasdaq en junio de 2021

La División de Apelaciones del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York respaldó por unanimidad el rechazo de la demanda colectiva presentada por inversores contra la fintech uruguaya dLocal y los bancos de inversión que participaron en su salida a bolsa en 2021, al concluir que no hubo omisiones relevantes en la información divulgada por la empresa antes de su oferta pública inicial (IPO).

El eje de la demanda, presentada en 2023 por el estudio Bragar Eagel & Squire en representación de inversores que compraron acciones en la IPO de junio de 2021, giraba en torno a supuestas omisiones en el prospecto, especialmente sobre una eventual caída en los márgenes de comisión del negocio. Los demandantes argumentaban que cuando “la verdad” sobre las proyecciones de la empresa salió a la luz, las acciones se desplomaron más del 50%, generando pérdidas de “cientos de millones de dólares” para los inversores.

Sin embargo, el tribunal concluyó que los demandantes no lograron demostrar que dLocal o sus ejecutivos tuvieran conocimiento efectivo de ese riesgo al momento de la oferta. Los jueces señalaron que la información disponible mostraba un crecimiento sostenido en variables clave como el volumen total de pagos, los ingresos y las ganancias brutas, tanto antes como después de la salida a bolsa.

El fallo también descartó que existiera una “tendencia material” que obligara a la empresa a revelar más datos a los inversores. La migración hacia pagos locales —que generan menores comisiones por transacción pero mayor volumen— ya había sido explicada en el prospecto y formaba parte de la estrategia de crecimiento de la compañía, según determinó el tribunal. Incluso si esa transición implicaba una reducción en la tasa de comisión, los jueces consideraron que no era un factor suficientemente relevante como para alterar de manera significativa la evaluación de un inversor.

Pedro Arnt, CEO de dLocal, dijo en un comunicado que la decisión “reconoce la solidez de la información divulgada por la empresa” en el período previo a la salida a la Bolsa de Nueva York. “Seguimos centrados en ejecutar nuestra estrategia y generar valor para nuestros comerciantes, accionistas y las comunidades a las que servimos en los mercados emergentes, y no en las distracciones que generan las acusaciones inexactas”, agregó.

dLocal, fundada en Uruguay, se especializa en procesar pagos en mercados emergentes y salió a cotizar en el Nasdaq en junio de 2021 en una de las IPO más destacadas de una empresa latinoamericana de tecnología financiera en los últimos años. La compañía opera en más de 40 países y procesa pagos para comercios globales que necesitan cobrar y pagar en monedas locales de mercados emergentes.

La confirmación unánime del rechazo en apelación cierra el capítulo legal que pesaba sobre la empresa desde 2023 y despeja una de las principales incertidumbres que enfrentaban sus accionistas en el mercado estadounidense.