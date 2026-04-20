Segunda vuelta en Bolivia consolida fragmentación: oficialismo retiene dos regiones y oposición gobierna el resto

“Hoy Bolivia cierra un ciclo político y abre una nueva etapa. Una etapa de renovación, de nuevos aires y de diferentes representaciones”, escribió Paz en sus redes sociales

Los ciudadanos de cinco departamentos bolivianos acudieron este domingo a las urnas para completar las elecciones regionales del 22 de marzo, en una segunda vuelta que consolidó un mapa político fragmentado: la coalición Patria del presidente Rodrigo Paz retuvo apenas dos gobernaciones de nueve, mientras que siete quedaron en manos de diferentes fuerzas opositoras.

“Hoy Bolivia cierra un ciclo político y abre una nueva etapa. Una etapa de renovación, de nuevos aires y de diferentes representaciones”, escribió Paz en sus redes sociales. “Se deja atrás el tiempo del partido único. Hoy empieza una Bolivia con nuevos liderazgos, nuevos proyectos y un compromiso claro: trabajar juntos para salir adelante”.

Los datos preliminares del órgano electoral muestran que el oficialismo ganó en Beni, mientras que en Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Tarija triunfaron diferentes agrupaciones opositoras. El oficialismo también gobierna en La Paz, donde no hubo segunda vuelta por el retiro del partido Nueva Generación Patriótica (NGP) a fines de marzo, lo que permitió la proclamación directa del candidato oficialista Luis Revilla.

En la primera vuelta del 22 de marzo fueron elegidos los gobernadores de Potosí, Cochabamba y Pando, todos opositores. En Cochabamba, la alianza Unidos por los Pueblos —vinculada al expresidente Evo Morales— logró la gobernación con Leonardo Loza. En Santa Cruz, el actual gobernador Luis Fernando Camacho, apoyado por Paz, había quedado relegado al tercer lugar en primera vuelta.

El resultado supone un contraste marcado con la hegemonía que ostentó el Movimiento al Socialismo (MAS) en elecciones anteriores: en 2010 y 2015, el entonces partido de gobierno obtuvo seis gobernaciones; en 2021, retuvo tres. En estos comicios, el MAS participó bajo la alianza Unidos por los Pueblos y solo consiguió la gobernación de Cochabamba.

Bolivia también marcó un hito: por primera vez dos mujeres fueron elegidas gobernadoras en las urnas. En la primera vuelta ganó en la región amazónica de Pando Gabriela de Paiva, de la alianza opositora Libre. Este domingo, María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio (CDC), venció en el balotaje en el departamento sureño de Tarija.

El mandatario, que lleva poco más de cinco meses en el cargo, prometió trabajar con las nuevas autoridades regionales para “darle un mejor futuro a la patria”. La expectativa del gobierno es que, una vez constituidas las nuevas administraciones departamentales, se pueda avanzar con reformas como la promesa electoral del “50/50”, una nueva distribución de los recursos del Estado entre el gobierno central y las regiones.

La jornada electoral transcurrió sin incidentes significativos y completó un ciclo de comicios locales que incluyó la elección de 335 alcaldes y otros representantes municipales en marzo.