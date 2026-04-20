Milei firma acuerdos con Israel, promete trasladar la embajada a Jerusalén y califica al marxismo de “satánico”

“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, dijo Milei desde Israel

El presidente argentino Javier Milei firmó este domingo en Jerusalén los denominados “Acuerdos de Isaac” con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, respaldó la guerra contra Irán, reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y, en un discurso posterior en la Universidad de Bar-Ilan, calificó al marxismo de “satánico y opuesto al programa de Dios” y afirmó que “con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”.

“Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el sufrimiento”, dijo Milei en una declaración conjunta con Netanyahu, según AFP. El mandatario se refirió a los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 (22 muertos) y contra la AMIA en 1994 (85 muertos), ambos atribuidos a Irán. “A día de hoy, seguimos exigiendo justicia”.

Los Acuerdos de Isaac, respaldados por Estados Unidos, buscan fortalecer los lazos de Israel con América Latina a imagen de los Acuerdos de Abraham, mediante los cuales varios países árabes normalizaron relaciones con Israel durante el primer mandato de Trump. Netanyahu destacó que naciones latinoamericanas con “objetivos comunes y valores compartidos” podrían sumarse.

Los acuerdos incluyen la puesta en marcha de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre, un memorando de entendimiento en inteligencia artificial y cooperación en seguridad. “Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden. Y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo”, dijo Milei. Sobre la embajada, afirmó: “Lo consideramos necesario, pero sobre todo, justo. En cuanto las condiciones lo permitan”.

Es la tercera visita de Milei a Israel como presidente. Durante su gobierno, Argentina declaró a la Guardia Revolucionaria iraní y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas y expulsó al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires el 2 de abril. Netanyahu elogió a Milei por mostrar “claridad moral” al respaldar a Israel.

En la Universidad de Bar-Ilan, donde recibió un doctorado Honoris Causa, Milei pronunció un discurso de tono religioso y combativo. Sostuvo que la Torá era “el antídoto contra las ideas de izquierda” y calificó a la justicia social como “profundamente injusta, que siempre termina en desastre”. También arremetió contra el periodismo: “Gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal. Charlando con el queridísimo Bibi hablamos de cómo debemos soportar calumnias e injurias del periodismo de manera violenta”.

La declaración sobre la imposibilidad de convivir “con determinadas culturas” generó repercusión en un momento en que la comunidad internacional aboga por negociaciones de paz para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que lleva 50 días.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, elogió el liderazgo de ambos mandatarios y dijo que representan “valores fundamentales de la civilización occidental”. Como homenaje a la visita, el principal puente de Jerusalén fue iluminado con los colores de las banderas argentina e israelí.