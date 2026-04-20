Falklands: proyecto de Estrategia de Desarrollo exhibido a consulta de ciudadanía

El Proyecto de Estrategia de Desarrollo Económico de las Islas Falkland refiere al periodo, 2026/2040

El gobierno de las Islas Falklands publicó el Proyecto de Estrategia de Desarrollo Económico, (2026/2040) con el propósito de hacerlo conocer a la ciudadanía y recoger opiniones al respecto, previo a su presentación final ante el Consejo Ejecutivo de las Islas en junio próximo.

Por tanto, además de la sesión de consulta pública celebrada en la capital Stanley, también está previsto que se celebren otras sesiones informativas y consultivas en la islas Oeste, con la participación en la presentación el Asesor Senior de Políticas del gobierno, Matt Daniel.

Las fechas para dichos encuentros, ya confirmados, son:

- Fox Bay, Lunes 27 de Abril a las 14:00 en el Fox Bay Club

- Port Howard, Martes 28 de abril a partir de las 14:00 en el Motel de Maria.

En tanto el proyecto de estrategia de desarrollo puede consultarse en la página web del Gobierno de las Islas Falkland, www.falklands.gov.fk/policy/consultations, donde también se pueden elevar preguntas y sugerencias.

Si se desea hacer preguntas especificas o una copia papel del Proyecto, por favor dirigirse a Matt Daniel, el Asesor Senior de Politicas en mdaniel@sec.gov.fk o llamando al 28429.

El plazo para someter preguntas y/o sugerencias vence el 30 de abril.