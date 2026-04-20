Falklands: legislador analiza el Medio Oriente y sus consecuencias financieras para las Islas

MLA Clifton, “nos enfrentaremos con costos mayores a los indicados originalmente en los términos de las obras como los son las del puerto nuevo”

La inestabilidad global y el conflicto en el Medio Oriente, que ya lleva varias semanas, tendrán ramificaciones con impacto en la economía de las Falklands, admitió un legislador de las Islas al analizar la situación a título personal.

“Lo que está sucediendo fuera de las Falklands tendrá un impacto en la economía, en cómo nuestra economía se conduce y avanza, y en el nivel del déficit presupuestal y de las finanzas del gobierno, que estamos tratando de revertir”, afirmó el legislador (MLA, por Member of the Legislative Assembly) Lewis Clifton.

“Nos enfrentaremos con costos mayores a los indicados originalmente en las obras, como las del puerto nuevo. Algo similar ocurrirá con la entrega del sistema de energía renovable y, sospecho, también con la planta para la disposición de residuos”, agregó Clifton, quien resaltó que hablaba a título personal y no necesariamente en nombre del Legislativo.

Clifton explicó que, si bien no conoce necesariamente toda la información, la forma y tendencia de los asuntos de gobierno —y el modo en que se gestionó el préstamo de 150 millones de libras para ayudar a enfrentar los costos de algunas de esas obras— indican que probablemente se requiera el doble de ese monto para que las finanzas de las Islas estén en la situación en la que deberían estar.

“Se han emitido contratos y hay cronogramas de entregas, y todo eso ahora tendrá probablemente un impacto mayor como consecuencia de los acontecimientos en el Medio Oriente en estas últimas semanas”, señaló.

Todo esto, finalmente, condicionará el Plan de Desarrollo de las Islas y su estructura de desarrollo económico. “Uno esperaría que el conflicto en el Medio Oriente sea lo más breve posible, pero sus ramificaciones se harán sentir en las Falklands, pues nos encontramos al final de una línea de abastecimiento muy frágil y muy larga, y esto lo sentiremos por algún tiempo”, concluyó.