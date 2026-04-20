Falklands: invitan a jornada de plantación para recuperar costa erosionada

Jornadas voluntarias de recuperación de suelos en zonas costeras es tarea comunitaria común en las Islas Falkland

El Departamento de Medio Ambiente de las Islas Falkland invita a la comunidad para que el próximo 215 de abril se sume a las labores de plantación de variedades autóctonas para recuperar el medio ambiente y ayudar a combatir la erosión y pérdida de suelos fértiles.

En el llamado público se afirma que la jornada de plantación también será buen momento para disfrutar la vida al aire libre y recorrer el área de Hadassa Bay, ubicada en Port William, o la gran bahía de acceso a la rada de la capital Stanley.

Para participar de la jornada se solicita los interesados registren sus intenciones en apoyo al medio ambiente hasta el viernes, medio día, 24 de abril en environment@sec.gov.fk o llamando al 28449

El punto de encuentro para la partida será en el estacionamiento de Gypsy Park y se solicita a los voluntarios se concentren entre las 10:00 y 10:30.

Por favor tomen precaución y vestirse con ropa adecuada para todo tipo de clima y tan importante calzado fuerte, y resistente, para trabajar a la intemperie.

El Departamento de Medio Ambiente en mensaje final afirma que espera a todos para una concurrencia desbordante.

Para acceder a Hadassa Bay, al este de la capital Stanley hay un camino costanero, durante le cual se pueden apreciar nidos soterrados de pingüinos, además de mamíferos marinos y toda una gama de aves propias de la fauna de las Falklands.