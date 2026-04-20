EE.UU. captura carguero iraní que intentó evadir el bloqueo de Ormuz

La captura se produjo horas después de que Trump anunciara que una delegación encabezada por el vicepresidente J. D. Vance viajaría a Islamabad el lunes para una segunda ronda de conversaciones

La Armada de Estados Unidos disparó contra un carguero de bandera iraní y lo abordó este domingo en el golfo de Omán, en la primera captura naval desde que Washington impuso un bloqueo a los puertos iraníes hace una semana. Irán prometió represalias y calificó el operativo como un “acto de piratería”, poniendo en duda la segunda ronda de negociaciones de paz que Trump anunció para este lunes en Islamabad.

“Un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien”, escribió Trump en Truth Social. El presidente detalló que el destructor USS Spruance advirtió al carguero durante seis horas, pero la tripulación “se negó a escuchar”, por lo que el buque de guerra “les abrió un agujero en la sala de máquinas”. Infantes de Marina abordaron y tomaron custodia de la nave, según AP.

El Comando Central (CENTCOM) confirmó que el Touska se dirigía al puerto iraní de Bandar Abbas y que “las fuerzas estadounidenses actuaron de manera deliberada, profesional y proporcionada”. El buque ya estaba sancionado por el Departamento del Tesoro por su “historial previo de actividades ilegales”. Desde el inicio del bloqueo, 25 embarcaciones comerciales han sido obligadas a cambiar de rumbo o regresar a puertos iraníes, según CENTCOM.

El mando conjunto militar iraní, Khatam al-Anbiya, respondió que Estados Unidos había violado el alto el fuego al disparar contra “un buque comercial iraní” y advirtió que “las fuerzas armadas de la República Islámica responderán y tomarán represalias pronto contra esta piratería armada”, según la televisión estatal iraní citada por CNN.

La captura se produjo horas después de que Trump anunciara que una delegación encabezada por el vicepresidente J. D. Vance viajaría a Islamabad el lunes para una segunda ronda de conversaciones. Sin embargo, Irán no ha confirmado su asistencia. Teherán considera que el bloqueo naval constituye una violación del alto el fuego y ha condicionado cualquier negociación a su levantamiento. “Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podemos”, dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, según NPR.

El domingo ningún petrolero cruzó el estrecho, según datos de rastreo marítimo. Trump también acusó a Irán de haber disparado contra buques franceses y británicos en la zona. “Irán disparó balas ayer en el estrecho de Ormuz. Una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego”, escribió. El mandatario afirmó que el bloqueo le cuesta a Irán “500 millones de dólares al día” mientras que Estados Unidos “no pierde nada”.

La tregua de dos semanas entre Washington y Teherán expira el miércoles. El conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lleva 50 días. El precio del Brent subió un 7% el domingo hasta US$96,88 el barril, revirtiendo la caída del viernes. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los US$4,05 por galón, y el secretario de Energía Chris Wright dijo a CNN que los precios podrían no volver a bajar de US$3 “hasta el año que viene”.