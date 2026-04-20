Cuba confirma reunión con representantes de EE.UU. en La Habana e insiste en el levantamiento del bloqueo energético

El gobierno de Cuba confirmó este lunes la celebración reciente de una reunión en la isla con representantes de Washington, en lo que constituye la más reciente señal de un acercamiento diplomático entre ambos países en medio de una severa crisis energética provocada por el bloqueo estadounidense de suministros petroleros

Alejandro García del Toro, subdirector general a cargo de Estados Unidos en la Cancillería cubana, dijo al diario oficial Granma que en el encuentro no se establecieron “plazos” ni “planteamientos conminatorios”, contradiciendo versiones aparecidas en medios estadounidenses. Cuba insistió ante la delegación de Washington en la eliminación del bloqueo energético que le ha impuesto la administración Trump desde enero, según EFE.

AP reportó el viernes que un alto funcionario del Departamento de Estado se reunió la semana pasada con el nieto del exlíder cubano Raúl Castro durante la visita, que incluyó el primer vuelo del gobierno estadounidense a Cuba —fuera de la base de Guantánamo— desde 2016. Según la misma fuente, la delegación instó a La Habana a realizar cambios profundos en su economía y sistema de gobierno, advirtiendo que Washington no permitirá que la isla se convierta en una amenaza a la seguridad nacional en la región. El secretario de Estado Marco Rubio no formó parte de la delegación, aunque fuentes oficiales indicaron que se había reunido con el joven Castro en San Cristóbal y Nieves en febrero.

La crisis energética cubana se agravó drásticamente tras la intervención militar estadounidense en Venezuela en enero, que cortó los envíos de petróleo venezolano a la isla. Cuba produce solo el 40% del crudo que necesita. En enero, Trump emitió una orden ejecutiva imponiendo aranceles a cualquier gobierno que intentara entregar petróleo a Cuba, lo que cortó efectivamente el suministro exterior. México suspendió temporalmente sus envíos bajo presión estadounidense, aunque en febrero envió dos barcos con ayuda humanitaria.

Las consecuencias han sido devastadoras. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que el bloqueo amenaza el suministro de alimentos, ha alterado los sistemas de agua y paralizado hospitales. El gobierno cubano cerró escuelas y universidades, limitó el transporte público y la basura se acumuló en las calles de La Habana por la falta de combustible. En febrero, las provincias orientales sufrieron un apagón total.

El 30 de marzo, un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo atracó en La Habana, el primer cargamento en tres meses. Rusia prometió un segundo envío, aunque sin fecha confirmada.

Como gesto previo a las conversaciones, Cuba liberó más de 2.000 presos el 3 de abril, tras haber acordado la excarcelación de 51 presos políticos.

El presidente Miguel Díaz-Canel adoptó un tono desafiante el jueves durante un acto por el 65 aniversario de la declaración socialista de la revolución. “Cuba no es un Estado fallido. Cuba es un Estado asediado”, dijo, y advirtió que la isla está preparada para enfrentar “amenazas graves, incluida la agresión militar”, aunque aclaró que no la busca. Trump ha dicho en múltiples ocasiones que Cuba es “la siguiente” en su lista de gobiernos por confrontar.