María Corina Machado congrega a miles de venezolanos en Madrid: “Hoy iniciamos el regreso a casa”

Machado evocó la intervención estadounidense del 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro y se refirió al gobierno de Delcy Rodríguez como el “rodrigato”.

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado congregó este sábado a miles de venezolanos en la Puerta del Sol de Madrid, donde recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid de manos de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y proclamó el inicio de una nueva fase en la lucha por elecciones libres en Venezuela.

“Venezuela será libre”, dijo Machado desde una tribuna decorada con la bandera tricolor ante una multitud que coreaba “libertad” y “elecciones”. “Hoy, desde esta Puerta del Sol, comienza el camino de retorno a casa”, agregó, dirigiéndose a una diáspora que supera los ocho millones de personas según estimaciones internacionales. “Hoy enfrentamos una fase decisiva. Nos corresponde a todos asegurarnos de que avanzamos hacia elecciones limpias y libres”.

Machado apareció en el balcón de la Real Casa de Correos junto a Ayuso, quien la presentó como futura presidenta de Venezuela. “Estoy convencida de que vas a pasar a la historia por ser la primera presidenta de Venezuela”, dijo la presidenta regional, que calificó a Madrid como “la capital del mundo libre” y describió la jornada como “el día más importante” desde que gobierna. La Medalla de Oro también fue concedida al presidente electo Edmundo González, actualmente hospitalizado en Madrid, cuya hija Carolina recogió el reconocimiento.

La visita de Machado a España se desarrolló en paralelo a la cumbre progresista de Barcelona, donde los presidentes Pedro Sánchez, Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum se reunían en el marco de “Democracia Siempre”. Machado rehusó reunirse con Sánchez y criticó veladamente a los mandatarios congregados en Barcelona. “Si quieren saber quiénes están con el régimen o con nosotros, solo pregunten si quieren o no elecciones”, dijo en referencia a los líderes que ha considerado ambiguos frente al chavismo.

En cambio, la líder opositora se reunió con los dos principales dirigentes de la oposición española: el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal. El viernes recibió la Llave de Oro de la ciudad de manos del alcalde José Luis Martínez Almeida. El acto de entrega de la Medalla de Oro derivó en acusaciones contra Sánchez, Petro, Sheinbaum y Lula.

Machado evocó la intervención estadounidense del 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro y se refirió al gobierno de Delcy Rodríguez como el “rodrigato”. “El 3 de enero se les abrió un gran agujero de energía y eso ya no lo para nadie”, dijo.

Madrid alberga a unos 200.000 venezolanos, la mayor concentración de la diáspora en Europa. Según el INE, el 48,7% de los venezolanos mayores de 15 años en España cuenta con estudios superiores, aunque un 24% trabaja en hostelería y un 16% en comercio. La mitad de los afiliados a la Seguridad Social tiene menos de 34 años.

También visitó en el hospital a González, quien ganó las elecciones presidenciales de julio de 2024 según las actas recopiladas por la oposición, un resultado que el gobierno de Maduro nunca reconoció.