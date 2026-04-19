Escándalo Mandelson amenaza a Starmer: el exfuncionario podría contradecir su versión ante el Parlamento

“Es totalmente inaceptable que cuando el primer ministro debe impulsar un nombramiento no se le informe de que el candidato ha sido vetado. Es algo imperdonable”, dijo Starmer

El primer ministro británico Keir Starmer comparecerá voluntariamente este lunes ante la Cámara de los Comunes para intentar salvar su gobierno en medio de la revelación de que Peter Mandelson, el controvertido exministro laborista que nombró embajador ante Estados Unidos en 2024, había sido vetado por el organismo de escrutinio de seguridad del Reino Unido (UKSV) antes de su designación, un veto que fue ignorado y del que Starmer dice no haber sido informado.

“Es totalmente inaceptable que cuando el primer ministro debe impulsar un nombramiento no se le informe de que el candidato ha sido vetado. Es algo imperdonable y estoy muy furioso al respecto”, dijo Starmer el jueves desde París, donde copresidia con Emmanuel Macron una cumbre sobre el estrecho de Ormuz.

El escándalo provocó el despido fulminante de Oliver “Olly” Robbins, secretario permanente del Ministerio de Exteriores y el único con capacidad para ignorar el veto del UKSV. Robbins, un alto funcionario de prestigio que lideró las negociaciones del Brexit con la UE, llevaba apenas dos semanas en el cargo cuando el nombramiento de Mandelson llegó a su despacho. Ha sido convocado a declarar el martes ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, y según fuentes cercanas citadas por medios británicos, se considera un “chivo expiatorio” y sus declaraciones podrían contradecir la versión del primer ministro.

El caso más endiablado de la carrera de Starmer gira en torno a una pregunta central: ¿sabía o no que Mandelson había sido vetado cuando aseguró al Parlamento que se había cumplido rigurosamente con el proceso de escrutinio? La oposición conservadora, los liberaldemócratas y Reform UK lo acusan de haber mentido. Starmer sostiene que ni él ni sus ministros fueron informados del veto, según CNN.

Downing Street reveló que otros dos altos funcionarios —la secretaria del Gabinete, Antonia Romeo, y la secretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Catherine Little— también conocieron el veto hace apenas dos semanas pero evitaron informar al primer ministro por temor a incumplir su obligación legal de confidencialidad sobre los procesos de escrutinio. Ciaran Martin, exalto funcionario y amigo de Robbins, explicó a la BBC que “hay un deber formal de no revelar los detalles de un escrutinio. Nunca puedes decir nada a los miembros del gobierno, porque entonces se vendría abajo todo el sistema”.

Mandelson fue nombrado embajador en Washington a fines de 2024 con el cálculo de que sus habilidades como negociador ayudarían a proteger al Reino Unido de los aranceles de la administración Trump. Sin embargo, fue despedido en septiembre de 2025 tras la publicación de correos electrónicos que revelaron el alcance de sus vínculos con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein. En enero de 2026, la difusión de millones de páginas de documentos relacionados con Epstein por el Departamento de Justicia estadounidense agravó la crisis: los archivos sugieren que Mandelson habría compartido información gubernamental sensible con Epstein cuando era ministro entre 2009 y 2010. La policía británica allanó sus dos residencias y lo arrestó el 23 de febrero bajo sospecha de conducta indebida en cargo público. Fue liberado tras nueve horas de interrogatorio, no ha sido acusado formalmente y niega cualquier irregularidad.

Aunque los diputados laboristas dudan de la capacidad de Starmer para liderar, por el momento no se prevé un desafío interno inmediato. El 7 de mayo se celebran elecciones municipales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y Gales, donde los sondeos anticipan un nuevo retroceso del Partido Laborista y un avance de Reform UK.