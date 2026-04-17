Trump dice estar “muy cerca” de un acuerdo con Irán y anuncia alto el fuego entre Israel y Líbano

“Parece muy probable que lleguemos a un acuerdo con Irán, y será un buen acuerdo, sin armas nucleares”, dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Washington está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Irán y anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días, en una jornada que combinó señales de apertura diplomática con amenazas explícitas de reanudar las hostilidades si Teherán no acepta las condiciones estadounidenses.

“Parece muy probable que lleguemos a un acuerdo con Irán, y será un buen acuerdo, sin armas nucleares”, dijo Trump en el jardín de la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero Marine One rumbo a Las Vegas. El mandatario indicó que una nueva ronda de conversaciones con Teherán “podría celebrarse este fin de semana” y que se plantea viajar a Islamabad si las negociaciones llegan a buen puerto, antes de que expire el miércoles próximo el alto el fuego vigente. “El bloqueo está siendo increíble. No pueden hacer negocios. Puede que sea más efectivo que las bombas”, agregó sobre la operación naval en el estrecho de Ormuz, en vigor desde el lunes.

Horas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había lanzado un mensaje de tono marcadamente más agresivo desde el Pentágono. “Estamos recargando con más potencia que nunca y con una inteligencia superior”, advirtió a Irán, al que conminó repetidamente a “elegir sabiamente”. “Si no, bombardearemos las infraestructuras energéticas clave y el secretario del Tesoro desatará la Operación Furia Económica a base de sanciones. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, sentenció.

El jefe del Estado Mayor, Dan Caine, ofreció detalles tácticos del bloqueo. Utilizando mapas del estrecho, explicó que destructores de la clase Arleigh Burke están desplegados en la zona y que hasta el momento 14 capitanes de buques “han tomado la sabia decisión de dar la vuelta” ante las advertencias estadounidenses. “Si no cumplen con este bloqueo, usaremos la fuerza”, advirtió Caine, según Al Jazeera.

La guerra, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lleva 48 días. La primera ronda de negociaciones directas en Islamabad, liderada por el vicepresidente J. D. Vance, fracasó el fin de semana pasado tras 21 horas de conversaciones. El principal punto de desacuerdo fue el programa nuclear iraní. Pakistán intensifica su rol mediador: el primer ministro Shehbaz Sharif visitó este jueves Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y viajará a Qatar y Turquía, mientras el jefe del ejército pakistaní visitó Teherán esta semana.

Irán, por su parte, detuvo sus exportaciones petroquímicas hasta nuevo aviso. El precio del petróleo Brent ha subido más de 31% desde el inicio del conflicto.

En paralelo, la Cámara de Representantes votó este jueves una resolución sobre poderes de guerra en Irán, con solo un republicano a favor y un demócrata en contra, según ABC News. El Senado había rechazado una resolución similar el miércoles.

Desde Camerún, el papa León XIV condenó a quienes “manipulan la religión y el nombre de Dios en su propio beneficio militar, económico y político, y cubren lo sagrado de oscuridad e inmundicia”, en lo que fue interpretado como una referencia a la imagen generada por inteligencia artificial que Trump publicó el domingo mostrándose como un mesías.