Irán declara Ormuz “totalmente abierto” hasta el fin del alto el fuego; Trump insiste en mantener el cerco a puertos iraníes

Pese al alivio, la normalización del tráfico tardará semanas. Según la empresa de inteligencia marítima Windward, al menos 823 buques permanecen atrapados en el Golfo Pérsico

Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá “totalmente abierto” al tránsito de buques mercantes hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, vigente hasta el miércoles próximo. La decisión, vinculada al inicio de la tregua de 10 días entre Israel y Líbano anunciada por Trump el jueves, provocó una caída inmediata del precio del petróleo cercana al 10% y un fuerte alivio en los mercados globales.

“En consonancia con el alto el fuego en Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada”, escribió en X el canciller iraní Abbas Araghchi. La ruta indicada discurre por aguas territoriales iraníes, junto a las islas de Larak y Qeshm, evitando la zona de aguas omaníes donde la Guardia Revolucionaria advirtió que “es factible la presencia de minas navales”.

Trump celebró la decisión en Truth Social como un triunfo personal, pero advirtió que el bloqueo naval estadounidense contra buques con origen o destino a puertos iraníes sigue “en pleno vigor” hasta que el acuerdo de paz esté “completado al 100%”. “La mayor parte de los puntos ya están negociados. Debería resolverse muy rápidamente”, escribió, sin ofrecer detalles. El mandatario reiteró que está dispuesto a viajar a Islamabad para cerrar un acuerdo si una segunda ronda de negociaciones prospera este fin de semana.

En una cascada de mensajes posteriores, Trump anunció que Estados Unidos se quedará con el uranio enriquecido enterrado a gran profundidad tras los bombardeos de junio pasado; prohibió a Israel volver a bombardear Líbano — “¡¡¡Ya basta!!!”, escribió—; agradeció a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Pakistán por sus esfuerzos diplomáticos; y aseguró, sin pruebas, que Irán prometió no volver a enriquecer uranio.

El bloqueo estadounidense, patrullado por una docena de buques militares con apoyo aéreo en el golfo de Omán, lleva cuatro días en vigor. El Comando Central informó que 19 buques han dado la vuelta ante las advertencias de la Armada sin que se registraran incidentes. “Si no cumplen con este bloqueo, usaremos la fuerza”, advirtió el jueves el jefe del Estado Mayor, Dan Caine. Sin embargo, la empresa de rastreo marítimo TankerTrackers asegura que varios buques han logrado sobrepasar el cerco.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, indicó que su institución está “verificando” el anuncio iraní en lo que respecta a “su conformidad con la libertad de navegación para todos los buques mercantes”. La televisión estatal iraní citó a altos cargos militares que aseguraron que la Guardia Revolucionaria seguirá monitorizando el paso de buques y exigiendo permisos, lo que, de confirmarse, constituiría un obstáculo al libre tránsito en un estrecho internacional.

Pese al alivio, la normalización del tráfico tardará semanas. Según la empresa de inteligencia marítima Windward, al menos 823 buques permanecen atrapados en el Golfo Pérsico; la ONU maneja una cifra superior al doble considerando también los varados en el golfo de Omán. Antes de la guerra, el tráfico habitual superaba el centenar de buques diarios en ambas direcciones; desde el inicio del conflicto se redujo a una docena.

Francia, Reino Unido e Italia celebraron una videoconferencia este viernes para avanzar en una fuerza multinacional de “países no beligerantes” que garantice la seguridad en el estrecho. El presidente Emmanuel Macron calificó la reapertura de “alentadora” pero pidió “seguir siendo prudentes”. La próxima semana se celebrará una cumbre en Londres para concretar los detalles de la misión.