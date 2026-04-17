Chile inicia deportaciones aéreas bajo Kast con 40 migrantes expulsados a Bolivia, Ecuador y Colombia

La operación no es inédita en Chile. Durante el gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) se realizaron más de 20 vuelos de deportación y se expulsó a cerca de 4.500 personas

El gobierno del presidente chileno José Antonio Kast ejecutó este jueves su primer vuelo de deportación de migrantes irregulares, con 40 personas expulsadas en un Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que hizo escalas en Bolivia, Ecuador y Colombia. Los 19 colombianos, último grupo en descender, llegaron a Bogotá poco después de las 20:00 hora local. Los 17 bolivianos y cuatro ecuatorianos fueron dejados previamente en La Paz y Guayaquil, respectivamente. Cada deportado viajó acompañado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

Todos los expulsados tenían órdenes de expulsión vigentes por delitos como robo con violencia, tráfico de drogas, porte ilegal de armas o por haber ingresado a Chile de manera irregular, una falta administrativa que habilita la deportación. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, describió el operativo como “el primero de muchos” y anunció que la frecuencia de los vuelos aumentará en las próximas semanas, aunque no precisó el cronograma “por razones de seguridad”.

La operación no es inédita en Chile. Durante el gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) se realizaron más de 20 vuelos de deportación y se expulsó a cerca de 4.500 personas, según el Servicio Nacional de Migraciones. En 2025 fueron 1.117 los extranjeros deportados. Lo que distingue al enfoque de Kast, en el poder desde el 11 de marzo, es la escala proyectada y la decisión de frenar la regularización de más de 180.000 migrantes irregulares que habían iniciado trámites bajo la administración anterior, según Euronews. El gobierno argumentó que al menos 6.000 de los inscritos en ese proceso tenían antecedentes delictivos.

En su primer mensaje a la nación el miércoles, Kast anunció que junto a los vuelos iniciará expulsiones terrestres “para sacar de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar” en Chile. Según cifras oficiales, más de 44.000 personas “están listas” para ser devueltas a sus países, y hay unas 75.000 órdenes de expulsión pendientes.

El caso de los migrantes venezolanos —que representan el 65% de las órdenes de deportación— plantea un obstáculo mayor. Santiago y Caracas tienen congeladas las relaciones consulares desde las elecciones venezolanas de 2024, lo que imposibilita las deportaciones directas. El gobierno de Kast estudia “abrir un camino” para expulsar venezolanos por vía aérea “de manera más expedita”, sin que se haya definido si un tercer país podría servir de puente.

En Colombia, la recepción del vuelo fue discreta. La Cancillería colombiana indicó que “no tenía información oficial del tema” cuando el avión ya se encontraba a 20 minutos de Bogotá, según El País. Un funcionario de Migración Colombia dijo que los deportados no serían detenidos si tienen un historial limpio en el país. “Es improbable que Chile emita una circular de Interpol por estos delitos”, señaló.

El presidente colombiano Gustavo Petro, crítico de las deportaciones ordenadas por Donald Trump al punto de rozar una crisis diplomática con Washington a inicios de 2025, no se pronunció sobre las expulsiones de Kast. En un Consejo de Ministros tras la elección del ultraderechista chileno, Petro había pedido a los colombianos en Chile que regresaran porque “los cambios políticos de allá van a coger a la colombianidad como enemigos”.

Chile tiene actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas. El gobierno de Kast avanza en paralelo con la construcción de zanjas de tres metros de ancho por tres de profundidad en la frontera norte con Perú y Bolivia, con un 30% de avance de los 30 kilómetros proyectados.