Al menos 12 colegios en Paraguay reciben amenazas de tiroteo; autoridades investigan posible “reto” viral

El fenómeno se extiende más allá de Paraguay. En Argentina, amenazas con mensajes casi idénticos

Al menos 12 colegios en Paraguay recibieron entre el jueves y este viernes amenazas de tiroteos con mensajes escritos en las paredes de los baños que decían “mañana habrá tiroteo”, informó Sonia Escauriza, directora de Protección de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La cifra se elevó a 13 en las horas siguientes, según la propia funcionaria en declaraciones a la emisora Universo 970 AM.

Escauriza indicó a EFE que todos los casos presentaron “las mismas características” y que la principal hipótesis de investigación es que se trata de un “reto” en redes sociales, posiblemente originado en TikTok. “Ninguno podemos decir que se trata de una broma”, aclaró, señalando que cada caso se aborda “con seriedad”. Los protocolos de seguridad fueron activados y cada denuncia fue remitida a la Policía Nacional. En al menos tres instituciones se suspendieron las clases como medida preventiva.

Los colegios afectados se encuentran en Asunción, Villa Elisa, Ypané, Areguá e Itá, en el departamento Central. La comisario Andrea Gaona, subjefa del Departamento de Seguridad de Centros Educativos, confirmó al menos cuatro denuncias formales y señaló que “los chicos se van copiando al ver en redes sociales y lo toman como un juego, pero debemos tomarlo en serio”. Según las autoridades, los presuntos autores de las amenazas serían estudiantes de entre 13 y 14 años.

El MEC adoptó un enfoque “más pedagógico que punitivo”. “La primera medida no puede ser una expulsión del colegio cuando estamos hablando de chicos que en otras ocasiones tenían apenas 9 años. El enfoque debe ser de acercamiento y acompañamiento”, explicó Escauriza, según ABC Color.

Un caso aparte se registró el jueves en el Colegio Cristo Rey de Asunción, donde las clases fueron suspendidas tras recibir una amenaza de “allanamiento armado” por WhatsApp de parte de un reservista de las Fuerzas Armadas que mantiene una disputa legal con la institución. El responsable, que contaba con una orden de captura vigente, fue detenido el mismo día. La Fiscalía lo imputó por amenazas y solicitó su prisión preventiva.

El fenómeno se extiende más allá de Paraguay. En Argentina, amenazas con mensajes casi idénticos —“Mañana, tiroteo. No vengan”— aparecieron en al menos una docena de instituciones en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut, Neuquén, Jujuy, Entre Ríos y La Pampa, según La Nación. Las amenazas se producen a menos de un mes del asesinato de un estudiante en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe, el 27 de marzo, donde el atacante formaba parte de una comunidad virtual que glorificaba las masacres escolares.

En Chile, también se reportaron amenazas en colegios de Lo Barnechea, en Santiago, donde el alcalde Felipe Alessandri advirtió que “el que amenaza con un tiroteo no está jugando” y no descartó expulsiones.

Escauriza subrayó la importancia del acompañamiento familiar. “Las redes sociales generalmente se usan en la casa o fuera de la escuela. Si llevan objetos peligrosos, también provienen del hogar. Es muy importante que esto se pueda tratar en la casa”, dijo.