“Somos oprimidos en Brasil”: miles de brasileños conservadores buscan nueva vida en Paraguay

Paraguay batió récord en 2025 al conceder 40.600 autorizaciones de residencia a extranjeros. Más de la mitad —23.500— fueron para brasileños, muy por encima de los 4.300 argentinos

Centenares de brasileños acamparon durante la noche en sillas de playa, bancos de plástico y lonas frente a un centro de inmigración en Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, para conseguir turno en un operativo del gobierno paraguayo destinado a agilizar los trámites de residencia. Algunos organizaron un asado improvisado sobre un barril mientras esperaban. Otros habían viajado más de 1.500 kilómetros en autobús. Todos compartían un denominador común: el deseo de dejar Brasil por razones que describen como políticas, económicas e ideológicas, según un reportaje de BBC News Brasil.

“Nosotros, los de derecha, nos sentimos las personas más oprimidas. No tenemos libertad”, dijo Zena Cheraze, profesora jubilada de 68 años que viajó sola desde Río de Janeiro. “Es un gobierno que solo nos está haciendo mal”.

Paraguay batió récord en 2025 al conceder 40.600 autorizaciones de residencia a extranjeros. Más de la mitad —23.500— fueron para brasileños, muy por encima de los 4.300 argentinos que ocuparon el segundo lugar. En los tres primeros meses de 2026, se emitieron otras 9.200 autorizaciones para brasileños, lo que sugiere que este año la cifra será aún mayor.

El operativo de marzo en Ciudad del Este fue el segundo del año en esa ciudad y atendió a unas 4.000 personas. El gobierno del presidente Santiago Peña planea otros 19 operativos similares a lo largo del país en 2026. La iniciativa, llamada Migramóvil, fue creada en 2025 y reúne en un solo lugar a la Dirección Nacional de Migración y la Policía Nacional.

BBC News Brasil acompañó durante tres días la fila del operativo. Todos los entrevistados dijeron estar motivados por sus posiciones políticas y por la búsqueda de una vida con menos impuestos y más confort. La mayoría comenzó a considerar la mudanza tras ver videos en redes sociales de influenciadores brasileños que viven en Paraguay y enumeran las ventajas económicas del país: una carga tributaria total del 14,5% del PIB, frente al 32% de Brasil; una regla impositiva simplificada conocida como “10-10-10” (10% de IVA, 10% de renta personal, 10% de renta empresarial); y energía eléctrica hasta 2,8 veces más barata que en Brasil, gracias a los excedentes de las represas de Itaipú y Yacyretá.

“Empresarios están saliendo de Brasil para venir a Paraguay. Aquí, la carga tributaria es mucho menor y las leyes laborales son mucho más accesibles”, explicó el empresario Dilberto Wegrnen, de 63 años, de Cascavel, Paraná.

Cornelio Melgarejo, jefe de inmigración del departamento de Alto Paraná, señaló un cambio de perfil: hace dos años, el 80% de los solicitantes eran estudiantes de Medicina que buscaban facultades más baratas. Ahora predominan empresarios y jubilados “en busca de estabilidad económica y política”. “Las respuestas más frecuentes son sobre el costo de nuestros impuestos”, dijo.

Sin embargo, economistas advierten que el modelo paraguayo tiene limitaciones. Alexandre da Costa señaló que la menor recaudación implica menor capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud y educación. “Muchos de esos brasileños, por ejemplo, vienen a buscar el SUS aquí en Foz do Iguaçu cuando necesitan”, afirmó, en referencia al sistema público de salud brasileño. La informalidad laboral en Paraguay alcanza el 62,5%, frente al 37,5% de Brasil, y la pobreza extrema es de 4,1%, por encima del 3,5% brasileño.

Las cifras también sugieren que muchos brasileños no echan raíces permanentes. De las 23.500 residencias otorgadas en 2025, solo el 19% fueron permanentes, frente al 68% en 2020. “El personal le dio una magia de más por internet, por los videos sobre Paraguay. Pero no encontré mucha diferencia con Brasil”, reconoció Leonardo Ribeiro, vendedor de 22 años que planea regresar a São Paulo antes de fin de año.

Paraguay tiene nueve de sus diez presidentes desde la redemocratización de 1989 identificados con la derecha. El gobierno de Peña capitaliza activamente la ola migratoria como señal de confianza en el país. “El Paraguai abre sus puertas al mundo”, dice una de las piezas promocionales oficiales. En marzo, Peña sancionó un acuerdo que autoriza la presencia de militares y empresas estadounidenses para combatir el crimen organizado, en línea con su cercanía al gobierno de Donald Trump.