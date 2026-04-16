RAF mantiene corredor hacia Falklands vía Uruguay; exdiplomática kirchnerista denuncia vuelo sin señal

Según una fuente cercana a la administración de las islas que habló con MercoPress, muchos de estos vuelos corresponden a evacuaciones sanitarias de isleños

Un avión de transporte Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) operó el 12 de abril entre la base de Mount Pleasant en las Islas Falklands/Malvinas y el aeropuerto de Carrasco en Montevideo, y apagó su transpondedor durante el tramo de retorno hacia las islas, lo que lo hizo invisible para los sistemas de seguimiento civiles, según el medio especializado Escenario Mundial, que identificó la aeronave con matrícula ZM413 y los vuelos RRR4000 (ida) y RRR4001 (regreso).

La exembajadora argentina ante el Reino Unido Alicia Castro denunció el episodio en la red social X. “Un avión militar británico A400M despega desde Montevideo, vuela hacia las Islas Malvinas, apaga el transpondedor en pleno trayecto y hasta incursiona en espacio aéreo argentino”, escribió. Castro fue embajadora en Londres entre 2012 y 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, período en el que protagonizó confrontaciones públicas con funcionarios británicos por la disputa de soberanía. Antes de su carrera diplomática fue secretaria general del sindicato de Aeronavegantes y diputada nacional. Es una figura opositora al actual gobierno de Javier Milei.

Un avión militar británico A400M despega desde Montevideo, vuela hacia las Islas Malvinas, apaga el transpondedor en pleno trayecto y hasta incursiona en espacio aéreo argentino. Un hecho gravísimo desde toda perspectiva, que debería haber generado una reacción inmediata, firme y… https://t.co/jNQHzDiJI4 — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) April 12, 2026

El gobierno argentino no emitió comunicados ni formuló reclamos diplomáticos tras el vuelo.

Sin embargo, según una fuente cercana a la administración de las islas que habló con MercoPress, muchos de estos vuelos corresponden a evacuaciones sanitarias de isleños. Cuando las condiciones climáticas impiden realizar la evacuación hacia Chile —la ruta habitual—, los vuelos se desvían a Montevideo, donde los pacientes son atendidos en el British Hospital de esa ciudad.

El episodio no es aislado. La utilización de Montevideo como escala para la presencia británica en las Falklands/Malvinas está documentada desde hace años. MercoPress reportó en septiembre de 2025 que medios argentinos denunciaron vuelos del A400M entre Santiago de Chile, Montevideo y Mount Pleasant, describiendo a ambas capitales sudamericanas como “centros logísticos clave en la red de despliegue británico”. En 2020, el entonces embajador argentino designado en Uruguay, Alberto Iribarne, reveló ante el Senado argentino que el año anterior se habían registrado 13 vuelos militares desde Uruguay a las islas. En abril de 2021, Argentina presentó una queja formal ante Uruguay por un Airbus A330 MRTT que repostó en Montevideo en su ruta de regreso desde las islas, argumentando que la asistencia violaba acuerdos tácitos y escritos del Mercosur y el Parlasur que limitan el apoyo a aeronaves militares británicas a situaciones de emergencia humanitaria.

Uruguay ha justificado las escalas como asistencia técnica, en línea con su posición oficial de neutralidad en la disputa de soberanía. Los vínculos entre Uruguay y las Falklands/Malvinas son anteriores al conflicto de 1982: la conexión marítima Montevideo-Stanley fue durante décadas el principal enlace de las islas con el continente, y los lazos comerciales y familiares persisten.

El A400M Atlas es una de las aeronaves permanentemente desplegadas en Mount Pleasant como parte del Vuelo 1312 de la RAF, junto con un tanquero Voyager. La base, inaugurada en 1985 tras la guerra de 1982, alberga también cazas Typhoon del Vuelo 1435 y una compañía de infantería rotativa. Su aeródromo opera además vuelos civiles, incluyendo la conexión semanal con Chile.

El apagado del transpondedor en una zona que Argentina reclama como parte de su espacio aéreo añade una dimensión al episodio que trasciende la logística rutinaria, aunque no se ha confirmado de forma independiente si el vuelo efectivamente ingresó en espacio aéreo argentino.