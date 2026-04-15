Uruguay apuesta por la inserción internacional para atraer inversiones ante la incertidumbre global

El FMI recortó su proyección de crecimiento para Uruguay de 2,4% a 1,8% para 2026, la misma tasa que en 2025, en el marco de una revisión global provocada por el conflicto bélico en Irán

El gobierno de Uruguay respondió este martes a las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional con una estrategia centrada en la apertura comercial y la atracción de inversiones. El viceministro de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, reconoció que el mundo atraviesa “un momento de gran incertidumbre” marcado por la guerra en Medio Oriente, pero aseguró que el país trabaja en generar “condiciones positivas y favorables para la inversión y el crecimiento”.

El FMI recortó su proyección de crecimiento para Uruguay de 2,4% a 1,8% para 2026, la misma tasa que en 2025, en el marco de una revisión global provocada por el conflicto bélico en Irán. El organismo proyecta un repunte al 2,6% en 2027. Los analistas privados uruguayos son aún más cautos: la mediana de la encuesta del Banco Central ubica el crecimiento esperado en 1,3% para este año.

“El conflicto bélico genera dudas respecto a cuál va a ser la evolución futura, no solo del precio del petróleo, sino de un conjunto de insumos básicos y también de la actividad económica y la inflación a nivel internacional”, explicó Vallcorba en rueda de prensa. “Todos esos elementos van a hacer que las proyecciones presenten en esta etapa un nivel de variabilidad que puede llegar a ser importante”.

Frente a ese escenario, el viceministro detalló la agenda de inserción internacional que impulsa el gobierno del presidente Yamandú Orsi: el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, los avances hacia la incorporación al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la solicitud de ingreso a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el bloque comercial liderado por China y los países de Asia-Pacífico. “Son un conjunto de acciones en materia de mejora e inserción internacional que generan condiciones para que la inversión encuentre en Uruguay un destino más atractivo”, resumió.

Las declaraciones se produjeron durante un evento en el que una empresa brasileña anunció una inversión de US$500 millones para adquirir y modernizar un hotel en Punta del Este. Para Vallcorba, este tipo de operaciones confirma que Uruguay atraviesa un proceso de “reaceleramiento de la inversión”.

El recorte del FMI a Uruguay se enmarca en una revisión generalizada para América Latina, cuyo crecimiento se proyecta en 2,3% para 2026, una décima menos que en 2025. A nivel global, el organismo redujo su proyección de crecimiento del 3,3% al 3,1% y advirtió que la inflación mundial subiría al 4,4%, impulsada por el encarecimiento de las materias primas derivado del conflicto en Medio Oriente. Sin la guerra, el FMI habría revisado al alza sus previsiones.

En la región, Brasil crecería 1,9%, Argentina 3,5%, Chile 2,4%, Colombia 2,3% y Perú 2,8%. Bolivia sería la única economía en contracción, con un retroceso del 3,3%.