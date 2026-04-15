Trump dice que despedirá a Powell si no se va mientras el Senado frena la confirmación de su sucesor

Powell vinculó públicamente la investigación con presión política tras recibir la primera citación en enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, si no abandona su cargo cuando su mandato expire el 15 de mayo. “Entonces tendré que despedirlo”, dijo Trump en una entrevista con la presentadora Maria Bartiromo en Fox Business. “He querido despedirlo, pero detesto la polémica. Quiero evitar la controversia, pero será despedido”.

La amenaza se produce mientras la confirmación de Kevin Warsh, el sucesor designado por Trump en enero, permanece estancada en el Senado. El Comité Bancario programó una audiencia de confirmación para el 21 de abril, pero el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, ha dicho que bloqueará el proceso mientras continúe la investigación criminal contra Powell. Trump sugirió que Tillis podría cambiar de posición: “No quiere el legado de tener a un tipo incompetente ahí más tiempo del necesario”.

Si Warsh no logra la confirmación antes del 15 de mayo, la ley permite que Powell permanezca como presidente pro tempore hasta que su sucesor sea confirmado. Powell ya lo anticipó el mes pasado: “Seguiré hasta que mi sucesor logre la nominación. Si no es confirmado al final de mi mandato, serviría como presidente pro tempore. Eso es lo que exige la ley”.

En paralelo, la presión sobre la Fed se intensificó con una visita sin previo aviso de fiscales de la oficina de la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, a las obras de remodelación de la sede del banco central. Los fiscales Carlton Davis y Steven Vandervelden, acompañados por un agente de investigaciones penales, intentaron acceder al recinto tras hablar con trabajadores de la construcción, pero fueron informados de que necesitaban autorización previa, según The Wall Street Journal.

La investigación criminal, abierta en enero, se centra en los sobrecostes de la reforma de dos edificios históricos de la Fed, cuyo presupuesto pasó de US$2.500 millones a US$3.100 millones por dificultades constructivas, filtraciones subterráneas cercanas al río Potomac y ampliaciones para conectar ambos edificios. “Un proyecto con sobrecostes cercanos al 80% merece una revisión seria”, afirmó Pirro en un comunicado.

El abogado externo de la Fed, Robert Hur, protestó formalmente por la visita en una carta a la fiscalía, en la que recordó que un juez federal anuló el mes pasado dos citaciones contra el banco central al considerar que la investigación parecía destinada a “acosar y presionar” a Powell para que atendiera los deseos de Trump de rebajar los tipos de interés o abandonara el cargo.

Powell vinculó públicamente la investigación con presión política tras recibir la primera citación en enero. “La amenaza de cargos penales se debe a que la Reserva Federal establece los tipos de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al interés general, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, declaró en un video.

La estrategia de Trump ha generado una ola de respaldo a Powell. Los expresidentes vivos de la Fed lo han apoyado públicamente, al igual que legisladores demócratas y varios senadores republicanos, según AP.