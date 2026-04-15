Trump arremete contra Meloni mientras Italia suspende el acuerdo de defensa con Israel

“Cree que Estados Unidos debería hacer el trabajo por ella”, protestó el mandatario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, hasta hace semanas su principal aliada en Europa, en una entrevista telefónica con el diario Il Corriere della Sera. “Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué”, dijo Trump, quien criticó a Meloni por negarse a involucrar a Italia en la guerra contra Irán y por calificar de “inaceptables” sus ataques al papa León XIV.

“Simplemente dice que Italia no quiere verse involucrada. Aunque Italia obtenga su petróleo de allí, aunque Estados Unidos sea muy importante para Italia. Cree que Estados Unidos debería hacer el trabajo por ella”, protestó el mandatario. Trump sostuvo que no habla con Meloni “desde hace mucho tiempo” y concluyó: “Es muy diferente de lo que pensaba. Ya no es la misma persona”. Apenas un mes antes, el propio Trump había dicho al mismo diario que Meloni era “una gran líder”.

La misma jornada, Meloni anunció que Italia suspenderá la renovación automática de su acuerdo de cooperación militar con Israel. “Teniendo en cuenta la situación actual, el Ejecutivo ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel”, declaró durante un evento en Verona. El pacto, firmado en 2003 y renovado cada cinco años, regulaba el intercambio de equipamiento militar, investigación tecnológica y formación de personal entre ambos países. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, formalizó la suspensión mediante una carta a su homólogo israelí, según medios italianos.

Israel minimizó la decisión. Su Ministerio de Exteriores indicó que se trata de “un memorando de entendimiento de hace muchos años que nunca tuvo contenido sustantivo” y que “no afectará la seguridad de Israel”, según el Times of Israel.

La suspensión se produce tras semanas de tensión creciente entre Roma y Tel Aviv. El 8 de abril, soldados israelíes efectuaron disparos de advertencia contra un convoy de cascos azules italianos de la misión UNIFIL en el sur de Líbano; un proyectil cayó a un metro de un militar italiano. El canciller Antonio Tajani calificó de “injustificados e inaceptables” los ataques israelíes en Líbano, que desde el 2 de marzo han causado más de 2.000 víctimas mortales, e Israel convocó al embajador italiano en Tel Aviv en protesta.

Italia también denegó el mes pasado el aterrizaje en su base de Sigonella, en Sicilia, a un avión militar estadounidense en misión de combate rumbo a Medio Oriente, según AP. Meloni explicó que los acuerdos vigentes permiten el uso de bases italianas para actividades logísticas, no de combate.

Sobre los ataques de Trump al Papa, Meloni reiteró: “Las cosas que se dijeron contra la Santa Sede son inaceptables. Expreso plena solidaridad con el papa León. No me sentiría cómoda en una sociedad en la que los líderes religiosos estuvieran subordinados a los líderes políticos”.

La oposición italiana calificó la suspensión del acuerdo de tardía. “Llega con un grave y culpable retraso, después de que más de 70.000 palestinos hayan perdido la vida”, afirmó el líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte. La secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, exigió “medidas concretas para detener los bombardeos indiscriminados”.