Paraguay espera más de US$1.000 millones en inversiones de Singapur en créditos de carbono

Ambos países suscribieron en mayo de 2025 un acuerdo de cooperación bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, que establece un marco bilateral para la transferencia de créditos de carbono

El gobierno de Paraguay prevé que las inversiones de Singapur en proyectos de créditos de carbono superen los US$1.000 millones, informó este miércoles el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros, con motivo de la visita de una delegación del país asiático encabezada por la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Grace Fu Hai Yen, acompañada de 20 empresarios.

De Barros aseguró que el presidente Santiago Peña recibió a la comitiva y expresó confianza en que, de concretarse “todos los procesos de interés con Singapur, se pueden generar más de 1.000 millones de dólares entre ambos gobiernos”, sin precisar el plazo de las inversiones, según EFE.

Ambos países suscribieron en mayo de 2025 un acuerdo de cooperación bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, que establece un marco bilateral para la transferencia de créditos de carbono. Fue el séptimo convenio de este tipo firmado por Singapur, que mantiene acuerdos similares con Papúa Nueva Guinea, Ghana, Bután, Perú, Chile y Ruanda.

En septiembre de 2025, Singapur anunció la contratación de 2,175 millones de toneladas de créditos de carbono basados en la naturaleza por un valor de 76 millones de dólares singapurenses (unos US$56 millones) provenientes de proyectos en Ghana, Perú y Paraguay, para uso entre 2026 y 2030. El proyecto paraguayo incluido en ese paquete es el de restauración de pastizales de Boomitra, que busca incrementar el carbono orgánico del suelo mediante prácticas de pastoreo rotativo en las Pampas del Chaco.

Paraguay ha percibido unos US$20 millones en los últimos dos años por la venta de créditos de carbono, según De Barros. El presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrollo y Comercio de Créditos de Carbono, Kiantar Betancourt, proyectó en marzo ingresos cercanos a US$100 millones este año por proyectos privados en el Chaco, una vasta región semiárida de bosques y sabanas en el oeste del país, según declaró a EFE.

Las ambiciones de Paraguay en este mercado van más allá del acuerdo con Singapur. El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, adelantó en marzo que el país espera garantizar hasta US$5.000 millones en el futuro cercano con la venta de créditos de carbono.

América Latina es actualmente el segundo mayor proveedor mundial de créditos de carbono voluntarios. Singapur, por su parte, se ha posicionado como centro regional de comercio de carbono: en enero de 2026 elevó su impuesto al carbono a 45 dólares singapurenses por tonelada de CO₂ equivalente, con una trayectoria prevista de entre 50 y 80 dólares singapurenses hacia 2030, según S&P Global.

El acuerdo bilateral incluye un mecanismo de transparencia: Paraguay debe aumentar sus emisiones reportadas por el número de créditos transferidos a Singapur, para evitar la doble contabilización. Singapur se compromete además a destinar el equivalente al 5% de los ingresos por créditos autorizados a medidas de adaptación climática en el país receptor.