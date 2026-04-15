Orsi se reunirá con Sánchez, Sheinbaum y Ramaphosa en Barcelona en cumbre por el multilateralismo

La cumbre es la cuarta edición de un proceso iniciado en Nueva York en 2024 y que continuó en Santiago de Chile en julio de 2025, cuando Orsi participó junto a Sánchez

El presidente uruguayo Yamandú Orsi viajará este viernes a Barcelona para participar en la IV cumbre “Democracia Siempre”, un encuentro de 19 jefes de Estado convocado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el que el mandatario uruguayo centrará su intervención en “el valor del multilateralismo”, según indicó el canciller Mario Lubetkin.

El viaje será breve: Orsi partirá el viernes y regresará el domingo por la mañana. Su agenda se concentra en la jornada del sábado, donde participará del encuentro multilateral y mantendrá reuniones bilaterales confirmadas con Sánchez y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. También se espera un encuentro con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Además, Orsi visitará las instalaciones del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.

Entre los mandatarios confirmados figuran el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Se espera también la presencia del expresidente chileno Gabriel Boric, pendiente de autorización de su Congreso.

La cumbre es la cuarta edición de un proceso iniciado en Nueva York en 2024 y que continuó en Santiago de Chile en julio de 2025, cuando Orsi participó junto a Sánchez, Lula, Petro y el entonces presidente Boric. “Para nosotros no es una cuestión de palabras, sino un proceso que se inició en Nueva York, que siguió en Santiago y que ahora tendrá un tercer momento”, explicó Lubetkin, quien acompañará al presidente. La convocatoria plantea la “preocupación” por los desafíos que enfrentan las democracias a nivel global.

Orsi decidió no asistir a un segundo evento que se celebra en paralelo en Barcelona: la Movilización Progresista Global, una plataforma político-partidaria convocada por el Partido Socialista Obrero Español que reunirá a referentes de la izquierda internacional. En su lugar, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, encabezará la delegación uruguaya en ese foro.

La distinción entre ambos eventos fue clave para desactivar una polémica con la oposición. El senador colorado Andrés Ojeda había calificado de “sumamente inconveniente” la eventual asistencia de Orsi al encuentro progresista, argumentando que “no se trata de las tareas que tiene que hacer el presidente en materia de política internacional”. Conocida la decisión de Orsi de limitarse a la cumbre de jefes de Estado, el Senado aprobó este martes por unanimidad la venia para su ausencia del país, sin discusión.

Orsi no llegará a asistir a los actos por el aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, ya que embarcará de regreso a Montevideo el domingo por la mañana.