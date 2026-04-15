Milei responsabiliza a la oposición y a la guerra en Irán por la inflación de 3,4% y pide paciencia

Milei pidió a la ciudadanía “paciencia” y rechazó las propuestas de relajar la política monetaria

El presidente argentino Javier Milei dedicó su discurso de este martes en el summit de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham) a responder al dato de inflación de marzo publicado horas antes por el INDEC: un 3,4% mensual, el registro más alto en un año y el décimo mes consecutivo de aceleración desde el 1,5% de mayo de 2025.

“El dato no me gustó y me repugna”, dijo Milei ante empresarios en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. “Los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, voy a hablar de inflación”.

El mandatario atribuyó la suba a dos factores principales. Por un lado, responsabilizó a la oposición legislativa, a la que acusó de haber provocado una “monstruosa caída de la demanda de dinero” equivalente a US$41.000 millones durante el segundo semestre de 2025. “No fue gratis el ataque especulativo y el intento de la política de generar un golpe de Estado”, afirmó. “El Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron”. Por otro lado, señaló el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre combustibles y transporte, junto con la estacionalidad educativa de marzo y la suba de la carne.

Según el INDEC, los precios regulados fueron el principal motor del índice, con un alza de 5,1% impulsada por ajustes en servicios públicos, transporte y educación. El rubro Educación subió un 12,1% por el inicio del ciclo lectivo; Transporte avanzó un 4,1%, con incrementos del 9% en combustibles, 24% en pasajes aéreos de cabotaje y 22% en transporte interurbano. La inflación núcleo —que excluye regulados y estacionales— se ubicó en 3,2%.

El dato superó las expectativas del mercado. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había estimado un 3,0% y los diez analistas mejor ranqueados un 3,1%. Con el registro de marzo, la inflación acumulada del primer trimestre alcanzó el 9,4%, cifra cercana a la meta que el ministro de Economía, Luis Caputo, había proyectado para todo el año en su proyecto de presupuesto. La variación interanual se ubicó en 32,6%.

Caputo, que también participó del evento de AmCham, publicó en X que “en el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países” y sostuvo que la inflación retomará una senda descendente “a medida que el impacto rezagado del desplome en la demanda de dinero vaya perdiendo fuerza”.

Milei pidió a la ciudadanía “paciencia” y rechazó las propuestas de relajar la política monetaria. “Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. No vamos a ir en contra de la teoría económica ni vulnerar nuestros valores”, dijo. “Superados esos efectos, la tasa de inflación va a caer”.

Argentina se mantiene como la segunda economía con mayor inflación de la región, solo detrás de Venezuela, según La Nación.