FMI aprueba segunda revisión del programa con Argentina y habilita un desembolso de US$1.000 millones

Argentina es el mayor deudor del FMI. Su deuda con el organismo supera los US$57.000 millones, equivalentes al 34,5% de los préstamos vigentes del Fondo, y creció un 36% en los últimos doce meses

El Fondo Monetario Internacional alcanzó este miércoles un acuerdo a nivel técnico con Argentina en el marco de la segunda revisión del programa de facilidades extendidas vigente, habilitando un desembolso de aproximadamente US$1.000 millones pendiente de aprobación por el directorio ejecutivo del organismo. Con este tramo, el país habrá recibido unos US$15.000 millones de los US$20.000 millones pactados en abril de 2025, según Reuters.

“El impulso reformista se ha fortalecido significativamente en los últimos meses”, señaló el FMI en un comunicado, en el que destacó la aprobación legislativa del presupuesto 2026 y de reformas en materia laboral, minera, comercial y de formalización de activos financieros. El organismo también elogió las mejoras en el marco monetario y cambiario, con compras de divisas del Banco Central que superan los US$5.500 millones en lo que va del año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el acuerdo desde Washington, donde encabezó las negociaciones durante las reuniones de primavera del FMI. “Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, publicó en redes sociales.

Argentina es el mayor deudor del FMI. Su deuda con el organismo supera los US$57.000 millones, equivalentes al 34,5% de los préstamos vigentes del Fondo, y creció un 36% en los últimos doce meses. El programa actual —el vigesimotercer acuerdo entre ambas partes— fue firmado para refinanciar un préstamo anterior de US$44.500 millones concedido en 2018, el más grande en la historia del multilateral. Sin acceso a los mercados internacionales de deuda, Argentina enfrenta este año vencimientos con el FMI por US$3.600 millones.

En la primera revisión, completada en julio de 2025, el directorio aprobó un desembolso de US$2.000 millones pero debió otorgar un waiver por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas netas, que fue flexibilizada para los trimestres siguientes.

El acuerdo se alcanza un día después de que el INDEC publicara una inflación de 3,4% en marzo, el registro mensual más alto en un año y el décimo mes consecutivo de aceleración. El presidente Javier Milei calificó el dato de “malo” y dijo que le “repugna”, pero insistió en que no modificará su plan económico. “Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación. No vamos a ceder un ápice en la política monetaria”, afirmó el martes en un evento de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham).

El escenario económico muestra señales mixtas. El FMI proyecta un crecimiento del 3,5% para Argentina en 2026, según su último informe de perspectivas globales, pero la inflación interanual se ubica en 32,6%, el desempleo alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025 y la informalidad laboral trepó al 43%. Las encuestas registran un creciente malestar social y una marcada caída en la aprobación del gobierno.