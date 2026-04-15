EE.UU. levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y respalda su reincorporación al FMI

La medida responde a una demanda insistente de la presidenta interina Delcy Rodríguez, a quien OFAC ya había levantado las sanciones individuales el 1 de abril

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este martes las sanciones financieras impuestas al Banco Central de Venezuela y a otras tres entidades bancarias estatales, en la flexibilización más significativa del régimen punitivo vigente desde 2017. La misma jornada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó públicamente los esfuerzos del Fondo Monetario Internacional para reincorporar a Venezuela al sistema financiero internacional.

“El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela y que parezca una economía normal”, dijo Bessent durante un foro de las reuniones de primavera del organismo en Washington. “Formalmente están volviendo a una buena trayectoria”, agregó.

Las dos licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizan una amplia gama de operaciones financieras con el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro, así como con cualquier entidad en la que estos tengan una participación directa o indirecta igual o superior al 50%. Las operaciones permitidas incluyen transferencias internacionales, cambio de divisas, servicios de tarjetas, depósitos y operaciones de nómina.

El alcance práctico es considerable: bancos corresponsales, procesadores de pagos y plataformas de remesas con sede en Estados Unidos podrán por primera vez en casi una década prestar servicios a las entidades venezolanas sin violar las sanciones. La OFAC también excluyó de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a Reinaldo Muñoz, exprocurador general y exvicepresidente de Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro, quien renunció al cargo de procurador semanas atrás.

La medida responde a una demanda insistente de la presidenta interina Delcy Rodríguez, a quien OFAC ya había levantado las sanciones individuales el 1 de abril. Según Axios, la imposibilidad de operar en dólares a través del Banco Central había colocado a Rodríguez ante la disyuntiva de imprimir dinero —con el consiguiente riesgo inflacionario— o contener los salarios públicos hasta obtener el alivio financiero. Trabajadores públicos habían protestado en Caracas el mes pasado por sueldos de alrededor de US$160 mensuales, según AP. Rodríguez prometió aumentos a partir del 1 de mayo.

Las licencias, sin embargo, no equivalen a un levantamiento total. El documento aclara que no autoriza el desbloqueo de activos congelados y que cualquier transacción no contemplada sigue prohibida salvo autorización específica. Las sanciones individuales contra funcionarios señalados por corrupción o narcotráfico permanecen vigentes.

La flexibilización se inscribe en el proceso de normalización de relaciones entre Washington y Caracas iniciado tras la captura de Maduro en enero. En las últimas semanas, OFAC otorgó licencias ampliadas para el comercio petrolero con PDVSA, autorizó la venta de oro venezolano en Estados Unidos y este lunes Chevron firmó un acuerdo para expandir su producción en la Faja del Orinoco. Bessent también destacó el papel del Banco Mundial en “desbloquear recursos y estabilidad para los países más pobres”.