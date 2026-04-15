Bukele apuesta por Google para crear “el mejor sistema de salud del mundo” mientras el sector médico critica despidos

“Me emociona mucho, porque estamos creando el mejor sistema de salud del mundo”, dijo Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes en cadena nacional el lanzamiento de la segunda fase de Dr. SV, una aplicación de salud pública desarrollada con Google Cloud que incorpora inteligencia artificial basada en el modelo Gemini para detectar, diagnosticar y dar seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones renales.

“Me emociona mucho, porque estamos creando el mejor sistema de salud del mundo”, dijo Bukele durante una reunión en Casa Presidencial con Guy Nae, director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina, y especialistas en medicina e inteligencia artificial. “En algún momento estaremos tratando cáncer, haciendo cirugías”, agregó.

La plataforma, lanzada en noviembre de 2025, permite a los salvadoreños acceder a consultas médicas gratuitas por videollamada las 24 horas, recibir recetas electrónicas mediante códigos QR y tramitar exámenes de laboratorio sin costo. Desde su inicio ha alcanzado 1,1 millones de usuarios, gestionado 1,5 millones de citas y cuenta con más de 400 farmacias y laboratorios afiliados. Actualmente procesa 18.000 llamadas diarias, con capacidad para 30.000, según Nae.

La segunda fase introduce algoritmos que detectan factores de riesgo mediante cuestionarios digitales, generan órdenes de laboratorio automáticas y dan seguimiento personalizado a pacientes crónicos, incluyendo alertas por abandono de tratamiento. El especialista Edgardo Von Euw explicó que el programa apunta a una realidad grave: unos tres millones de salvadoreños conviven con al menos una enfermedad crónica, pero solo seis de cada diez hipertensos conocen su diagnóstico. En el caso de la enfermedad renal, la cifra desciende a uno de cada diez.

Bukele aclaró que los médicos humanos siguen a cargo de las consultas. “Las 30.000 citas al día son médicos humanos que están atendiendo al paciente con apoyo de la inteligencia artificial. Pero esto lo van a estar haciendo agentes de la IA, por aparte y de forma paralela”, precisó.

Stella Aslibekyan, doctora en epidemiología de la Universidad de Alabama en Birmingham, señaló durante la presentación que se está realizando un ensayo clínico para evaluar el efecto de la IA en la precisión diagnóstica, bajo supervisión del Comité de Ética de El Salvador, aunque esa entidad no tiene presencia pública conocida.

El anuncio se produce en un contexto de fuertes críticas del sector médico. El gobierno despidió a 7.700 empleados del sistema de salud el año pasado, entre médicos, especialistas, enfermeros y personal de atención básica. La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) ha denunciado que el programa constituye una privatización encubierta de la atención sanitaria.

Expertos en protección de datos han advertido sobre los riesgos de ceder información médica de la población a sistemas controlados por una empresa privada extranjera. El acuerdo entre El Salvador y Google establece una relación de siete años y destina al menos US$500 millones para su implementación, aunque los detalles del contrato permanecen bajo reserva.

El experimento se suma a la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, que Bukele retiró el año pasado tras invertir US$329 millones en su implementación sin lograr una adopción significativa, según la organización Cristosal.