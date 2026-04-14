Exportaciones de café de Brasil caen un 21% en el primer trimestre pese a expectativa de cosecha récord

En marzo, las cifras mantuvieron la tendencia negativa: los envíos cayeron un 8% interanual hasta tres millones de sacos y los ingresos se redujeron un 15,1%, a US$1.125 millones

Brasil, el mayor productor y exportador mundial de café, vendió al exterior 8,4 millones de sacos de 60 kilos entre enero y marzo de 2026, un volumen un 21,2% inferior al del mismo período de 2025, informó este lunes el Consejo de Exportadores de Café (Cecafé). Los ingresos por exportaciones también retrocedieron un 13,6%, hasta US$3.371 millones.

En marzo, las cifras mantuvieron la tendencia negativa: los envíos cayeron un 8% interanual hasta tres millones de sacos y los ingresos se redujeron un 15,1%, a US$1.125 millones. En enero y febrero, las caídas habían sido aún más pronunciadas, con retrocesos del 30,8% y 23,5% en volumen, respectivamente, según los reportes mensuales previos de Cecafé.

El presidente de la entidad, Márcio Ferreira, atribuyó la contracción a la espera de las nuevas cosechas, problemas logísticos portuarios y la coyuntura internacional. La expectativa de una zafra récord para 2026 —estimada por la agencia gubernamental Conab en 66,2 millones de sacos, un 17,1% más que en 2025— desincentivó las compras internacionales al anticipar una mayor oferta futura. A ello se sumó la escasez de café arábico entre cosechas, que ha llevado al mercado interno a sustituirlo con variedades robusta y conilon.

La composición de destinos también cambió. Alemania se consolidó como el principal comprador con 1,19 millones de sacos (14,1% del total exportado), desplazando a Estados Unidos al segundo lugar con 936.617 sacos (11,1%). Italia, Bélgica y Japón completaron los cinco primeros destinos. El descenso de las compras estadounidenses se explica en parte por el impacto residual del arancel del 50% que la administración Trump impuso al café brasileño en agosto de 2025, eliminado retroactivamente en noviembre de ese año. El café arábigo representó el 79,3% de las exportaciones del trimestre, con 6,7 millones de sacos, seguido por el café soluble con el 11,4%.

Pese a la caída en volumen, el sector registró en 2025 ingresos récord de US$15.586 millones, un 24,1% más que en 2024, impulsados por los altos precios internacionales. El volumen embarcado, sin embargo, ya había retrocedido un 20,8% hasta 40 millones de sacos ese año.

Cecafé anticipa una recuperación de los envíos de conilon y robusta a partir de mayo, y de arábica en julio, con el inicio de la nueva cosecha. Las proyecciones del gobierno brasileño calculan que la producción de este año será la mayor de la historia, favorecida por mejores condiciones climáticas y un aumento del área cultivada.