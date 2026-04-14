Argentina espera el dato de inflación más alto del año mientras Caputo apuesta a los “mejores 18 meses”

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central arrojó un promedio de 3%, aunque los diez analistas mejor ranqueados estimaron 3,1%.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anticipó este lunes que la inflación de marzo superará el 3%, en lo que sería el registro mensual más elevado de 2026, horas antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el Índice de Precios al Consumidor este martes 14 de abril a las 16:00.

“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, dijo Caputo durante un evento en la Bolsa de Comercio de Rosario ante empresarios y representantes del sector financiero.

La proyección del ministro coincide con las estimaciones privadas, que ubican el dato entre 2,7% y 3,5%. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central arrojó un promedio de 3%, aunque los diez analistas mejor ranqueados estimaron 3,1%. La inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— se proyecta en 2,9%.

De confirmarse, marzo marcaría una aceleración respecto al 2,9% registrado tanto en enero como en febrero, y sería el décimo mes consecutivo con el índice por encima del 2%. El acumulado del primer trimestre se situaría en torno al 9,1%. El REM proyecta una inflación anual del 29,1% para 2026, significativamente por encima de la meta oficial del gobierno, inferior al 18%.

Pese al dato adverso, Caputo se mostró enfático en que la tendencia se revertirá. “A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses”, afirmó. “Se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”, agregó, describiendo un contraste entre el optimismo de su equipo y la percepción pública.

El ministro atribuyó la aceleración inflacionaria del primer trimestre al impacto de la crisis en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles y a ajustes en precios regulados. Consultoras como C-P identificaron subas de alrededor de 4,7% en precios regulados durante marzo, impulsadas por combustibles, electricidad, transporte, tabaco y educación. Los alimentos, en cambio, mostraron cierta moderación: la consultora EcoGo registró un aumento del 1,9% mensual en el rubro, con una desaceleración en carnes y una caída en verduras.

Caputo también adelantó que viajará a Washington para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Argentina mantiene un programa vigente con el FMI que incluye metas de acumulación de reservas y ajustes fiscales.

El presidente Javier Milei ha sostenido que la inflación mensual comenzará “con cero” hacia julio o agosto de 2026, una proyección que los analistas privados no comparten. El mercado anticipa que los precios se mantendrán por encima del 2% mensual al menos hasta el segundo trimestre, con una posible desaceleración al 1,5% mensual recién en la segunda mitad del año.