Venezuela amplía operaciones de Chevron en la Faja del Orinoco tras reforma de hidrocarburos

El acuerdo forma parte de un reordenamiento de activos en el que Chevron prioriza su presencia en crudo extrapesado y devuelve un campo de gas marino al Estado venezolano

El gobierno de Venezuela firmó este lunes un acuerdo que expande las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en el país, semanas después de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera. El acto se celebró en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

El convenio eleva al 49% la participación de Chevron en la empresa mixta Petroindependencia y le otorga derechos para actividades primarias en el bloque Ayacucho 8, como parte de la empresa mixta Petropiar, según explicó durante el evento Javier La Rosa, representante de la compañía. Ambos proyectos se ubican en la Faja Petrolífera del Orinoco, que alberga las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El acuerdo forma parte de un reordenamiento de activos en el que Chevron prioriza su presencia en crudo extrapesado y devuelve un campo de gas marino al Estado venezolano, según Reuters. En paralelo, Shell estaría próxima a sellar un convenio para operar el campo de gas Loran, en aguas cercanas a Trinidad y Tobago.

La producción petrolera venezolana ha mostrado señales de recuperación: creció un 7,24% entre febrero y marzo, al pasar de 1.021.000 a 1.095.000 barriles diarios. En febrero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó las instalaciones de Chevron en la Faja del Orinoco y proyectó que la empresa puede alcanzar los 300.000 barriles diarios.

La expansión se enmarca en el acercamiento entre Washington y Caracas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero. El presidente Donald Trump calificó a Venezuela como “nuevo amigo y socio” energético durante su discurso del Estado de la Unión en marzo.