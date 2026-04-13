Trump borra imagen de sí mismo como Jesucristo tras oleada de críticas mientras escala su choque con el Papa

La imagen se inscribe en un enfrentamiento sin precedentes entre el mandatario y el papa León XIV por la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este lunes de su cuenta en Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía representado como Jesucristo curando a un enfermo. La publicación, que permaneció visible durante más de 12 horas, desató críticas de organizaciones católicas, figuras conservadoras y legisladores de su propio partido, que la calificaron de blasfema.

Trump intentó minimizar la controversia ante periodistas junto al Despacho Oval. “Pensé que era yo haciéndome pasar por médico. Tenía que ver con la Cruz Roja”, dijo. “Se supone que soy yo, como médico, curando a la gente, y de hecho curo a la gente”.

La imagen se inscribe en un enfrentamiento sin precedentes entre el mandatario y el papa León XIV por la guerra en Irán. Horas antes de publicarla, Trump había arremetido contra el pontífice en un extenso mensaje en redes sociales. “El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió. “No quiero un Papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, POR UNA APLASTANTE MAYORÍA”.

León XIV, que iniciaba este lunes una gira de 11 días por África, respondió a bordo del avión papal rumbo a Argelia. “No tengo miedo de la Administración Trump ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”, declaró a AP. “No somos políticos. No vemos la política exterior desde la misma perspectiva”, añadió. “Demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”.

El choque se venía gestando desde que León XIV, nacido en Chicago y de doble nacionalidad estadounidense y peruana, comenzó a criticar la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. La semana pasada, el pontífice calificó de “verdaderamente inaceptable” la amenaza de Trump de hacer desaparecer “toda una civilización”. El sábado, en una vigilia en la Basílica de San Pedro, advirtió contra “el delirio de omnipotencia” que alimenta los conflictos, según CNN.

Trump también atacó al Papa por sus críticas a la operación militar estadounidense en Venezuela y afirmó que León XIV fue elegido pontífice solo por su nacionalidad: “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el arzobispo Paul S. Coakley, rechazó las palabras de Trump: “Estoy muy dolido por que el presidente haya decidido escribir palabras tan denigratorias sobre el Santo Padre. El papa León XIV no es un rival ni un político. Es el vicario de Cristo”.

La eliminación de la imagen respondió a la presión de la propia base conservadora de Trump. La excongresista Marjorie Taylor Greene escribió en X: “Es más que una blasfemia. Es un espíritu anticristo”. El representante republicano Don Bacon la calificó de “vulgar e infantil”, según recogió CBS. Isabel Brown, presentadora de un pódcast católico conservador, la llamó “francamente repugnante e inaceptable”, según EFE.

En la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aliada de Trump, envió un mensaje de respaldo a la misión de paz del Papa. El padre Antonio Spadaro, funcionario vaticano, señaló que Trump ataca “una voz moral” porque “no puede contenerla”.