Reino Unido destaca estrecha relación con Chile en materia de defensa y seguridad

El ministro de Defensa chileno Fernando Barros inaugura el pabellón del Reino Unido junto al embajador David Concar, Mark Jackson de la RAF y el Cap. de Navio Jason White

Con una gran concurrencia y participación activa del público en los distintos stands, junto a la denostación de aeronaves, se desarrolló entre el 7 y 12 de abril en Santiago de Chile, en la Base aérea de Pudahuel, la 24ª edición de la Feria Internacional del Aires y del Espacio, FIDAE, 2026.

El fin de semana con buen tiempo, la reciente excelente proeza del Artemis cruzando por la cara oscura de la Luna y la propia guerra aérea, de misiles y drones en Medio Oriente contribuyeron para que el número de visitantes, y curiosos, especialmente en cada día del fin de semana, sábado y domingo, se superaran holgadamente los 30.000 visitantes a la mayor exposición del aire y espacio de América Latina.

Según los organizadores 35 países se hicieron presentes, junto a 440 expositores y unas 112 delegaciones oficiales entre las que se destacara la del Reino Unido con un stand propio, organizado por la Embajada británica en Chile y la Cámara Chileno Británica de Comercio.

El Ministro de Defensa de Chile Fernando Barros Tocornal fue quien inauguró el pabellón del Reino Unido en el predio de FIDAE26

El Embajador británico en Santiago, David Concar en calidad de anfitrión resaltó la organización y calidad de la expo de FIDAE, al igual que la demostración que significa la verdadera alianza de larga data entre el Reino Unido y Chile en materia de defensa y en la industria aeroespacial.

“Me enorgullece participar en FIDAE 26 y conocer en persona la estrecha colaboración entre el Reino Unido y Chile en materia de defensa, seguridad y ciber-seguridad. Nuestra cooperación es clave para la seguridad y para el crecimiento económico de ambas naciones, y como embajador estoy comprometido con fortalecer aún más esa cooperación”, resaltó el embajador.

Por su parte el Vice Mariscal del Aire, de la Royal Air Force, Mark Jackson dijo que se sienten muy orgullosos de la profunda colaboración entre la RAF y FACH. “Nuestra asociación se basa en valores compartidos y un compromiso con la excelencia. Juntos intercambiamos conocimientos, tecnología de vanguardia y las mejores prácticas que van desde el entrenamiento avanzado de pilotos hasta capacidades de defensa aérea. FIDAE es una oportunidad fantástica para celebrar lo que hemos construido juntos y mirar hacia adelante, reflexionando como vamos a hacer para seguir creciendo esta asociación para el beneficio de nuestras ambas naciones”.

Por su parte el agregado de defensa de la embajada británica en Chile, Capitán de Navío Jason White sostuvo que el Reino Unido y Chile gozan de una asociación de larga data en materia de defensa que abarca más de dos siglos, “pero ahora estamos mirando al futuro y el Reino Unido está listo para ayudar a Chile a desarrollar sus propias capacidades soberanas en la construcción de barcos”.