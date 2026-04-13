Petroleros dan media vuelta en Ormuz mientras el crudo sube más del 4% por bloqueo de EE.UU.

El petrolero Rich Starry, de bandera de Malawi y 188 metros de eslora, viró “a los pocos minutos de aproximarse al estrecho”, informó MarineTraffic

Dos buques petroleros dieron media vuelta al aproximarse al Estrecho de Ormuz este lunes, pocas horas después de que entrara en vigor el bloqueo naval estadounidense contra puertos iraníes, según la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic. El barril de Brent para entrega en junio cerró con un alza del 4,4%, en US$99,36, mientras que el WTI estadounidense subió un 2,6%, a US$99,08, según Bloomberg.

El petrolero Rich Starry, de bandera de Malawi y 188 metros de eslora, viró “a los pocos minutos de aproximarse al estrecho”, informó MarineTraffic. El buque había zarpado de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos) con destino a China. El segundo, identificado como Ostria, de bandera de Botsuana y 175 metros de eslora, también cambió de rumbo tras acercarse a la zona.

El bloqueo entró en vigor a las 14:00 GMT del lunes. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) precisó que se aplica “de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes”, pero que no impedirá la navegación de embarcaciones que transiten hacia puertos no iraníes.

Media hora después de la activación del bloqueo, Trump publicó una amenaza adicional en Truth Social: “Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal”.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier buque militar que se aproxime al estrecho será considerado una violación del alto el fuego y recibirá una “respuesta severa”. El portavoz parlamentario iraní Mohammad Bagher Ghalibaf escribió en X que el “supuesto bloqueo” pronto hará que los estadounidenses “sientan nostalgia por la gasolina a 4 o 5 dólares”.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, calificó de ilegales tanto el bloqueo estadounidense como el cobro de peajes por parte de Irán. Indicó que en los dos días anteriores solo 11 buques transitaron por Ormuz, una fracción de los aproximadamente 130 diarios que cruzaban antes de la guerra. Más de 1.300 embarcaciones permanecen varadas en las inmediaciones del estrecho y unos 20.000 marineros siguen atrapados, según la organización.

La empresa de análisis Kpler señaló que los movimientos de buques cisterna de gas natural licuado “siguen en punto muerto” y que los operadores esperan garantías de seguridad antes de reingresar a la ruta. La gasolina en Estados Unidos ya promedia US$4,12 por galón, un aumento de más de US$1,20 desde el inicio de la guerra, según AAA. Trump reconoció que los precios del petróleo y la gasolina podrían mantenerse elevados hasta las elecciones intermedias de noviembre, según CNN.

OPEP redujo su previsión de demanda mundial para el segundo trimestre en 500.000 barriles diarios, citando el impacto de la guerra en Medio Oriente.