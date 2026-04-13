Perú extiende votación al lunes mientras Fujimori y López Aliaga se perfilan para la segunda vuelta

El escrutinio oficial de la ONPE, con el 47% de las actas procesadas al cierre de esta edición, arrojaba a Fujimori en primer lugar con 17,05% de los votos, seguida por López Aliaga con 15,36%

Perú vivirá este lunes una jornada electoral sin precedentes: más de 52.000 ciudadanos que no pudieron votar el domingo por fallas logísticas acudirán a las urnas en 187 mesas de Lima y en las circunscripciones de Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizó la extensión y exhortó a las encuestadoras a suspender la difusión de sondeos para no influir en los votantes pendientes.

La decisión se produjo después de que la empresa contratista Servicios Generales Galaga no entregara a tiempo el material electoral en varios distritos de Lima, lo que impidió la instalación de 211 mesas en 15 centros de votación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inicialmente cifró los afectados en 63.300, pero luego revisó el número a 52.251. Su titular, Piero Corvetto, reconoció el incidente como un “problema logístico acotado”. El portal de investigación Convoca reveló que la empresa responsable del retraso fue proveedora de la Municipalidad de Lima durante la gestión del propio candidato Rafael López Aliaga como alcalde.

Pese a la extensión, el conteo rápido al 100% de la muestra de Datum Internacional —basado en unas 300.000 actas— sitúa a la conservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y al ultraconservador López Aliaga (Renovación Popular) como los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta el 7 de junio. Urpi Torrado, directora de Datum, estimó que los votos pendientes del lunes no alterarían el resultado: cada décima porcentual equivale a unos 20.000 votos.

El escrutinio oficial de la ONPE, con el 47% de las actas procesadas al cierre de esta edición, arrojaba a Fujimori en primer lugar con 17,05% de los votos, seguida por López Aliaga con 15,36% y el centrista Jorge Nieto en tercer lugar con 13,25%. La ONPE advirtió que los resultados al 100% podrían tardar varios días y que la actualización se realizaría cada 15 minutos a través de su plataforma digital.

Los sondeos a boca de urna del domingo habían mostrado un panorama más abierto. Ipsos ubicó a Fujimori en 16,6%, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez (12,1%), Ricardo Belmont (11,8%), López Aliaga (11%) y Nieto (10,7%), todos dentro del margen de error de tres puntos para el segundo lugar. El conteo rápido de Datum, con un margen de error menor —cercano al 1%—, consolidó la ventaja de López Aliaga sobre el resto.

De confirmarse, será la cuarta vez consecutiva que Fujimori accede a un ballotage. Perdió en 2011 ante Ollanta Humala, en 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 ante Pedro Castillo. Tras conocer los primeros resultados, declaró a AFP que se proponía “restaurar el orden” en sus primeros 100 días de gobierno. López Aliaga, por su parte, denunció sin pruebas un “caso de fraude” por los retrasos logísticos.

La elección se celebró con un récord de 35 candidatos presidenciales y más de 27 millones de electores habilitados, en un país que ha tenido nueve presidentes en la última década. Además de la presidencia, los peruanos eligieron por primera vez en más de 30 años un Congreso bicameral con 130 diputados y 60 senadores.