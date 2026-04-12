Trump escala crisis del Golfo con orden de bloqueo total del Estrecho de Ormuz

“Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, escribió Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que la Marina estadounidense comenzará de inmediato a bloquear todo el tráfico marítimo que intente entrar o salir del Estrecho de Ormuz, y ordenó además la interceptación en aguas internacionales de cualquier buque que haya pagado un peaje a Irán.

“He instruido a nuestra Marina a buscar e interceptar todo buque en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, escribió Trump en Truth Social, horas después de que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad terminaran sin acuerdo.

La medida representa una escalada significativa en la crisis que afecta a la principal arteria del comercio energético mundial. Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado que se comercializa por vía marítima transita normalmente por ese estrecho, situado entre Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos.

Las conversaciones en la capital paquistaní, mediadas por Islamabad y lideradas del lado estadounidense por el vicepresidente JD Vance, concluyeron sin un pacto. Trump reconoció que “la mayoría de los puntos fueron acordados”, pero indicó que no hubo consenso sobre el programa nuclear iraní. Vance declaró tras el encuentro que Estados Unidos necesita un compromiso de que Irán no desarrollará armas nucleares. La delegación iraní describió las negociaciones como desarrolladas “en una atmósfera de desconfianza”, según Reuters.

El estrecho permanece virtualmente cerrado desde el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña aérea contra Irán. Desde entonces, la Guardia Revolucionaria iraní prohibió el tránsito no autorizado, atacó al menos 21 buques mercantes y sembró minas marinas en la zona. Irán también ha exigido el pago de un peaje de un dólar por barril de petróleo a bordo, pagadero en criptomonedas, según el Financial Times.

La paralización del tráfico ha tenido consecuencias globales. Más de 600 buques permanecen varados en la región del Golfo, según datos de Lloyd's List, y la Organización Marítima Internacional estima que unos 20.000 marineros quedaron atrapados. Los precios del crudo Brent se dispararon entre un 10% y un 13% en las primeras semanas de la crisis, y los analistas advirtieron que podrían superar los 100 dólares por barril si las disrupciones persisten.

Un día antes de su anuncio del bloqueo, Trump publicó que las fuerzas estadounidenses habían comenzado a despejar minas del estrecho y que los 28 buques minadores iraníes fueron hundidos. Irán negó que buques de guerra estadounidenses hayan cruzado la vía.

El viceportavoz parlamentario iraní Ali Nikzad respondió que en los 40 días de guerra Estados Unidos “aprendió que el bando victorioso se determina por la voluntad de las naciones y la superioridad en el campo de batalla, no por retórica en redes sociales.”