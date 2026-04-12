Perú cierra una jornada electoral accidentada e inicia un conteo largo con resultado abierto

Foto: Angela Ponce / Reuters

Más de 10.000 centros de votación cerraron este domingo en Perú tras una jornada de diez horas marcada por fallas logísticas que obligaron a extender el horario una hora, hasta las 18:00 hora local. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se instalaron el 99,8% de las mesas electorales, pero 15 centros de votación en Lima —con 211 mesas en su interior— no pudieron habilitarse, dejando a 63.300 electores sin posibilidad de sufragar.

Los problemas se originaron en el incumplimiento de la empresa contratista Servicios Generales Galaga, encargada de distribuir el material electoral en Lima Metropolitana. Según la ONPE, la compañía no entregó a tiempo planillones, equipos informáticos ni los implementos necesarios para el sufragio. Algunos locales capitalinos abrieron con hasta cinco horas de retraso, generando largas filas y malestar entre los votantes, con particular incidencia en los distritos del sur de Lima.

Cerca de 27 millones de peruanos estaban habilitados para votar en unos comicios en los que se elegía presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes ante el Parlamento Andino. El escrutinio oficial se prevé lento: la ONPE anunció que no realizará una presentación pública de avance de resultados durante la noche electoral, sino que actualizará los datos de forma progresiva a través de su plataforma digital.

Los primeros sondeos a boca de urna, publicados al cierre de las urnas por las encuestadoras Ipsos y Datum, coinciden en ubicar a la candidata conservadora Keiko Fujimori en el primer lugar. Ipsos, con base en 15.000 entrevistas, le asigna el 16,6% de los votos, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez con 12,1%, Ricardo Belmont con 11,8%, el ultraconservador Rafael López Aliaga con 11% y el centroderechista Jorge Nieto con 10,7%. Datum arroja cifras similares: Fujimori con 16,5%, López Aliaga con 12,8%, Nieto con 11,6% y Belmont con 10,5%.

La distancia entre los cuatro candidatos que disputan el segundo lugar se encuentra dentro del margen de error de ambos sondeos, lo que deja abierta la incógnita central de la noche: quién enfrentará a Fujimori en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio. De confirmarse su pase al ballotage, sería la cuarta ocasión consecutiva en que la líder de Fuerza Popular accede a una definición presidencial.

La extrema fragmentación del voto —con 35 candidatos en la boleta y ninguno por encima del 17% según los sondeos— refleja la volatilidad política que ha caracterizado a Perú en la última década, según CNN. Fujimori pidió tras el cierre que se ampliara el plazo de votación o se habilitara una jornada complementaria el lunes para los electores que no pudieron sufragar. López Aliaga criticó duramente al jefe de la ONPE por las fallas logísticas.

Los resultados oficiales preliminares comenzarán a publicarse de forma gradual en las próximas horas.