Hungría: victoria de Magyar sacude la política europea y asesta un golpe a Trump y Moscú

Orbán llamó a Magyar para felicitarlo y luego compareció ante sus seguidores para reconocer una derrota que calificó de “dolorosa” pero “clara”

El opositor Péter Magyar ganó este domingo las elecciones parlamentarias en Hungría con una mayoría aplastante que pone fin a 16 años consecutivos de gobierno de Viktor Orbán. Con el 97% de los votos escrutados, el partido Tisza obtuvo 138 de los 199 escaños del Parlamento, una supermayoría de dos tercios que le otorga la potestad de reformar la Constitución. Fidesz se quedó con 55 escaños y el partido de extrema derecha Nuestra Patria sumó seis.

Orbán llamó a Magyar para felicitarlo y luego compareció ante sus seguidores para reconocer una derrota que calificó de “dolorosa” pero “clara”. “No se nos ha otorgado la responsabilidad y la oportunidad de gobernar”, dijo. Magyar se dirigió a miles de simpatizantes reunidos a orillas del Danubio frente al Parlamento en Budapest. “Juntos hemos liberado a Hungría. Hemos recuperado nuestro país”, declaró, y describió su victoria como un “milagro” respaldado por 3,3 millones de votos.

La participación alcanzó el 77,8% a media hora del cierre de las urnas, la más alta desde la caída del comunismo y por encima del récord anterior del 70,5% registrado en 2002, según la Oficina Nacional Electoral.

El resultado tiene consecuencias que trascienden las fronteras húngaras. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió que “Hungría ha elegido Europa”, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, señaló que “el lugar de Hungría está en el corazón de Europa”. El canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro polaco Donald Tusk también felicitaron a Magyar. Tusk añadió en húngaro: “¡Rusos, a casa!”

La derrota representa un revés para la administración de Donald Trump, que desplegó esfuerzos significativos para mantener a Orbán en el poder. El vicepresidente JD Vance visitó Budapest durante la campaña y Trump publicó mensajes de apoyo al primer ministro húngaro, según reportó AP. La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de diciembre de 2025 incluía entre sus prioridades apoyar movimientos soberanistas europeos como el de Orbán.

Moscú también pierde a su principal interlocutor dentro de la Unión Europea. Orbán mantuvo una relación privilegiada con Vladimir Putin y bloqueó repetidamente decisiones europeas de apoyo a Ucrania, incluido un crédito de 90.000 millones de euros destinado a evitar la bancarrota de Kiev. Las denuncias de injerencia rusa en los comicios fueron constantes: The Washington Post informó en marzo que el servicio de inteligencia exterior ruso propuso una operación de falsa bandera para mejorar las posibilidades electorales de Orbán.

Magyar, un abogado de 45 años que rompió con Fidesz en 2024, prometió reintegrar a Hungría al centro de la UE y anunció que sus primeros viajes como primer ministro serían a Varsovia, Viena y Bruselas. “Los húngaros dijeron 'sí' a Europa”, afirmó. También se comprometió a restaurar el Estado de derecho e invertir en sanidad y educación. Entre sus prioridades inmediatas figura desbloquear unos 18.000 millones de euros en fondos europeos congelados por las violaciones al Estado de derecho bajo Orbán.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó a Magyar y dijo que Ucrania está dispuesta a avanzar en la cooperación con Budapest.