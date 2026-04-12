Escándalo Adorni hunde encuestas de Milei mientras la justicia investiga su patrimonio

Pese a los números, Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, se mantienen firmes en su respaldo al jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que investiga un crecimiento patrimonial del 500% en un solo período fiscal, según la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El 9 de abril, el juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

El escándalo estalló tras revelarse que Angeletti viajó en el avión presidencial a Nueva York sin cumplir función pública, seguido de la aparición de propiedades no declaradas —entre ellas un departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito, adquirido mediante una hipoteca no bancaria de 200.000 dólares otorgada por dos jubiladas que aseguran no conocer al funcionario— y un viaje en avión privado a Punta del Este cuyo financiamiento también está bajo investigación judicial.

El costo político es severo. Según un sondeo de la consultora Innova, el 70% de los encuestados considera que Adorni es corrupto. Un relevamiento de Trends ubicó la evaluación negativa de la gestión de Milei en 59% y, por primera vez, situó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por encima del presidente en intención de voto. La consultora Proyección, en un trabajo de campo realizado entre el 2 y el 9 de abril, registró que el 58,9% califica el caso como un hecho grave que afecta la credibilidad del oficialismo.

Pese a los números, Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, se mantienen firmes en su respaldo al jefe de Gabinete. En una reunión ampliada de ministros el pasado lunes, el presidente pronunció una extensa defensa de Adorni, gesto que generó incomodidad entre funcionarios que consideran su permanencia insostenible. Fuentes del oficialismo atribuyen la decisión a la falta de un reemplazante natural y a la resistencia de Karina Milei a entregar a quien era su principal operador político.

El desgaste no se explica solo por el escándalo. El salario registrado cayó en términos reales en enero, según el INDEC, con una suba nominal del 2% frente a una inflación del 2,8%. La morosidad bancaria familiar alcanzó el 10,6%, casi cuadruplicándose en un año según datos del Banco Central, mientras que en entidades no bancarias la irregularidad supera el 27%. Un informe de la Universidad Tecnológica Nacional advirtió sobre un desacople entre crecimiento económico y empleo: el empleo asalariado privado cayó 1,4% interanual, la desocupación alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025 y la informalidad trepó al 43%.

Municipios de distintas provincias también acusan el impacto. En Sauce de Luna, Entre Ríos, parte de los sueldos públicos se pagará con bonos alimentarios. En Malargüe, Mendoza, el gobierno local no pudo afrontar la factura de electricidad.