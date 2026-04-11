La cápsula Orión ameriza en el Pacífico y completa el primer vuelo tripulado a la Luna en medio siglo

La cápsula Orión de la NASA amerizó este viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (00:07 GMT del sábado) en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, completando la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado a la Luna desde el Apollo 17 en diciembre de 1972.

Los cuatro tripulantes —el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch (todos de la NASA) y el especialista de misión Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— regresaron a la Tierra tras una travesía de 10 días y más de 700.000 millas recorridas. “Este es un descenso perfecto para Integrity”, dijo el control de misión al confirmar el amerizaje, usando el nombre que la tripulación dio a la cápsula.

La misión había despegado el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete SLS (Space Launch System). La tripulación sobrevoló la cara oculta de la Luna el 6 de abril, alcanzando la mayor distancia jamás recorrida por una misión tripulada. Durante el trayecto, los astronautas presenciaron un eclipse solar desde la perspectiva lunar, un fenómeno que el piloto Glover describió como “uno de los mayores regalos de esa parte de la misión”.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy!



The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

La reentrada a la atmósfera fue uno de los momentos más críticos del vuelo. La cápsula ingresó a 400.000 pies de altitud viajando a 35 veces la velocidad del sonido, generando temperaturas de unos 2.700 grados centígrados en el escudo térmico. Durante aproximadamente seis minutos, Orión atravesó un período de silencio de comunicaciones previsto mientras el plasma envolvía la nave. A partir de los 22.000 pies se desplegó la secuencia de 11 paracaídas que redujo la velocidad de la cápsula desde unas 300 millas por hora hasta aproximadamente 17 millas por hora para el amerizaje.

El director de vuelo Rick Henfling detalló los números finales de la misión en una conferencia posterior al amerizaje: la tripulación recorrió 700.237 millas, alcanzó una velocidad máxima de 24.664 millas por hora y amerizó a menos de una milla del punto objetivo, según informó CNN.

Equipos de la NASA, la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, desplegados desde el buque USS John P. Murtha, procedieron a la recuperación de la tripulación. Los astronautas fueron extraídos de la cápsula y trasladados en helicóptero al buque para evaluaciones médicas. Posteriormente serían llevados a San Diego antes de viajar al Centro Espacial Johnson en Houston.

El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, reconoció en una rueda de prensa el trabajo de los equipos técnicos: “Escucharán a los astronautas mañana, pero esta noche pertenece al equipo que construyó la máquina en la que viajaron”. El presidente Donald Trump felicitó a la tripulación y declaró: “Próxima etapa, Marte”.

Artemis II es el segundo vuelo del programa Artemis, sucesor del programa Apollo. La misión siguiente, Artemis III, tiene previsto llevar astronautas a la superficie lunar por primera vez desde 1972.