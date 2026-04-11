Justicia argentina ordena estudios ambientales por planta de HIF en Uruguay

El proyecto contempla la producción de unas 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde a unos tres kilómetros de la costa argentina de Colón

Un juzgado federal de la ciudad argentina de Concepción del Uruguay ordenó este viernes una serie de estudios ambientales y requirió información a organismos uruguayos tras admitir una demanda contra el Estado uruguayo y la multinacional HIF Global por el proyecto de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, en un nuevo foco de tensión bilateral que evoca el conflicto por la pastera Botnia a comienzos de siglo.

El juez Hernán Viri hizo lugar parcialmente al pedido de “prueba anticipada” presentado en marzo por los diputados peronistas Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador Adán Bahl, todos de la provincia de Entre Ríos. La demanda, tramitada bajo el expediente 3276/2026, busca mensurar el impacto ambiental que la planta podría provocar en el río Uruguay, un recurso compartido por ambos países.

Entre las medidas ordenadas, el magistrado requirió a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente uruguayo que envíe copias de la solicitud de autorización ambiental previa y del estudio de impacto ambiental que HIF Global debería haber presentado. También solicitó al Registro Nacional de Comercio de Uruguay información sobre la composición societaria de la empresa y sus subsidiarias, y al Banco Central uruguayo datos sobre los beneficiarios finales de las firmas involucradas.

El juez extendió además consultas a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo binacional encargado de velar por el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, para determinar si el proyecto fue formalmente informado y si la empresa presentó el correspondiente estudio de impacto ambiental transfronterizo. Viri también dispuso la designación de un perito biólogo de oficio para evaluar los puntos planteados por los demandantes.

La resolución se conoció el mismo día en que el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, planteó al presidente Yamandú Orsi la posibilidad de relocalizar la planta dentro del departamento, en un sitio que descomprima la tensión con Argentina. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien en marzo había amenazado con llevar el caso a La Haya, se mostró favorable a esa alternativa.

El proyecto de HIF Global contempla la producción de unas 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde en la localidad de Constancia, a unos tres kilómetros de la costa argentina de Colón. La inversión, estimada en 5.385 millones de dólares en su etapa final, sería la mayor en la historia de Uruguay. La planta se ubicaría a unos 500 metros de la costa del río Uruguay, en cercanías del Área Protegida Islas del Queguay.

Los demandantes sostienen que Uruguay avanzó con las autorizaciones sin activar los mecanismos de consulta previa establecidos en el Estatuto del Río Uruguay, el mismo instrumento que la Corte Internacional de Justicia determinó que fue violado por Uruguay en el caso Botnia en 2010. El diputado Michel afirmó que “la resolución adoptada por la Justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay”.