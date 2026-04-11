Gobierno de Falklands deniega acceso al MV Bandero por “acciones cuestionables” en alta mar

El MV Bandero, buque de la Fundación Capitán Paul Watson

El gobierno de las Islas Falklands prohibió la entrada a sus aguas territoriales del MV Bandero, buque de la Fundación Capitán Paul Watson, tras la colisión del navío con un arrastrero industrial de krill noruego en aguas antárticas el 31 de marzo. La orden, firmada el 9 de abril por el gobernador interino, entró en vigor de inmediato.

En un comunicado oficial, el gobierno de las islas indicó que la prohibición fue emitida bajo la Sección 10 de la Ordenanza de Puertos y Harbours de 2017, tras consulta con el Consejo Ejecutivo. La medida se adoptó “en protección de nuestro interés nacional, en particular para no ser vistos por la comunidad internacional como un apoyo logístico a las operaciones de un buque que ha llevado a cabo acciones cuestionables en alta mar y que bien podría tener la intención de regresar a ellas”.

El gobierno señaló que “las actividades realizadas por el Bandero representaron un riesgo grave para la seguridad marítima” y que se tomaron “medidas proporcionadas para evitar que el buque continúe con actividades que podrían poner en peligro vidas humanas”.

Versiones contrapuestas

La Fundación Capitán Paul Watson calificó la decisión como “políticamente sesgada” y acusó al gobierno insular de alinearse con la industria pesquera de krill en detrimento de la conservación marina.

“La decisión del gobernador fue tomada sin revisión y sin ofrecer a la tripulación del Bandero la oportunidad de presentar su caso: que participaron en una protesta no violenta contra una industria que contribuye al declive de las poblaciones de ballenas, pingüinos, focas y aves marinas en el Océano Austral”, declaró el capitán Paul Watson.

La fundación solicitó formalmente al gobierno británico, al gobernador de las islas y al rey Carlos III que concedan al Bandero acceso a Port Stanley para provisiones, combustible y relevo de tripulación. Watson argumentó que las acciones del buque se enmarcan en la Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas, adoptada en 1982 con el respaldo del Reino Unido.

La empresa noruega Aker Qrill, sin embargo, ofrece una versión radicalmente distinta. Un video de dos minutos proporcionado a la AP muestra al Bandero dirigiéndose lentamente hacia la popa del arrastrero Antarctic Sea y colisionando con su costado de babor. Según Aker, el buque activista pasó a centímetros de impactar un tanque de diésel, lo que podría haber causado un derrame en aguas sensibles. El CEO de Aker BioMarine, Matts Johansen, calificó el incidente como un “ataque terrorista” y anunció que la empresa perseguirá todas las acciones legales disponibles, según informó la AP.

La “guerra del krill”

El incidente se produjo durante lo que la fundación denomina “Operación Guerras del Krill”. El 31 de marzo, la tripulación del Bandero, liderada por la activista francesa Lamya Essemlali, enfrentó durante más de cinco horas a dos buques de Aker Qrill en las cercanías de la Antártida. La tripulación lanzó dispositivos metálicos diseñados para destruir las redes de pesca e impactó contra el Antarctic Sea, un arrastrero de 132 metros con 60 tripulantes.

“Pescar krill es una bomba de tiempo ecológica. Nada puede justificar atacar una especie clave de la que depende todo el ecosistema antártico”, declaró Essemlali.

Aker Qrill es el mayor cosechador de krill antártico, con más del 60% de la cuota total de captura. La temporada pasada se alcanzó por primera vez el cupo de 620.000 toneladas, y Noruega ha propuesto elevarlo hasta 1,2 millones de toneladas anuales. El krill se utiliza principalmente en suplementos de omega-3, alimento para piscicultura de salmón y productos para mascotas.

Watson, fundador del movimiento Sea Shepherd en los años 70, fue detenido en Groenlandia durante cinco meses en 2024 bajo una orden de Interpol que posteriormente fue desestimada como políticamente motivada por sus intervenciones contra la caza ilegal de ballenas japonesas.

Cualquier investigación formal, incluida una posible acusación penal, se iniciaría en el siguiente puerto de escala del buque, lo que confiere especial relevancia a la prohibición de las Falklands.