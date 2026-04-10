Turismo explicó casi la mitad del crecimiento del PIB uruguayo en 2025

Uruguay recibió 3.604.488 visitantes durante 2025, una cifra que supera la población total del país, estimada en unos 3,4 millones de habitantes

El turismo representó cerca de la mitad del crecimiento del producto interno bruto de Uruguay en 2025 y alcanzó una participación del 6,2% en la actividad económica del país, según el primer monitor elaborado por la Cámara Uruguaya de Turismo junto al Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), presentado este jueves en Punta del Este.

El informe revela que el sector generó 122.000 puestos de trabajo y movilizó más de 25.000 empresas. Las exportaciones turísticas totalizaron 2.040 millones de dólares, lo que ubicó al sector en el cuarto lugar del ranking exportador, detrás de la carne bovina, los servicios globales y la celulosa.

Uruguay recibió 3.604.488 visitantes durante 2025, una cifra que supera la población total del país, estimada en unos 3,4 millones de habitantes. El departamento de Maldonado fue el destino más visitado, con Punta del Este a la cabeza: 877.179 turistas llegaron al balneario, superando por un margen estrecho a Montevideo, que registró 876.317 visitantes. Más atrás se ubicaron el departamento de Colonia, con 469.297 visitantes, y el litoral termal, con 453.936.

El gasto de los turistas reflejó diferencias marcadas según el destino. Quienes visitaron Punta del Este gastaron un total de 919 millones de dólares, con un promedio de 1.227 dólares por persona. En Montevideo el gasto agregado fue de 498 millones de dólares, con un promedio per cápita de 569 dólares. El gasto turístico total en el país durante 2025 fue de 2.040 millones de dólares.

El monitor también analizó las oportunidades que abriría el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para el sector. Según el informe, la implementación del tratado podría traducirse en un aumento de las frecuencias aéreas entre ambos bloques, así como en una reducción de costos y demoras en la importación de insumos vinculados a la actividad turística.

Los datos consolidan al turismo como uno de los pilares de la economía uruguaya, con un peso creciente en la generación de empleo y divisas. La presentación del monitor marca la primera vez que la Cámara Uruguaya de Turismo publica un informe integral con indicadores económicos del sector, elaborado en conjunto con un centro de estudios independiente.